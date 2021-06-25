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  • Jeep готовится презентовать Wrangler Xtreme Recon: 35-дюймовые шины и дорожный просвет в 328 мм

Jeep готовится презентовать Wrangler Xtreme Recon: 35-дюймовые шины и дорожный просвет в 328 мм

25.06.2021 82 0 0

Дебют новой «экстремальной» версии внедорожника американской марки состоится на автосалоне в Чикаго, который должен пройти в следующем месяце, 14 июля.

 

Продажи Jeep Wrangler снижаются в Штатах в течение последних двух лет: в 2019-ом «минус» составил 5%, а в «ковидном» 2020-ом спад оказался равен 11,7% (американские дилеры реализовали за указанный период 201 311 внедорожников). Однако в текущем году есть шанс поправить динамику: так, за первый квартал 2021-го клиенты купили 49 646 экземпляров, что более чем на 25% превышает показатель января-марта 2020-го.

На фото: Jeep Wrangler Rubicon 392 Xtreme Recon

Планируемый выход на рынок конкурента модели – Ford Bronco (в версии Badlands Sasquatch) – подстегнул марку Jeep к созданию очередной «экстремальной» модели. Речь идёт о Wrangler Xtreme Recon, который, по сути, представляет собой доработанный вариант Rubicon – речь в основном идёт о шасси и трансмиссии. Так, передаточное число главной передачи увеличили до 4,56:1 (было 4:1).

Кроме того, у нового автомобиля штатные 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками и внедорожные шины BF Goodrich KO2: их внешний диаметр равен 35 дюймам (у Rubicon – 33 дюйма). Также Jeep Wrangler Xtreme Recon получил дополнительные проставки и амортизаторы, которые позволили подняли кузов ещё на 38 мм. У новой «экстремальной» версии дорожный просвет вырос с 274 мм (базовый показатель у Рубикона) до 328 мм.

Как рассказали в компании, у исполнения Xtreme Recon угол въезда равен 47,4 градуса, а угол съезда – 40,4 градуса, глубина преодолеваемого брода – 853 мм. Для сравнения, у Ford Bronco Badlands Sasquatch тоже 35-дюймовые шины, однако, его дорожный просвет равен 292 мм, угол въезда составляет 43,9 градуса, а угол съезда – 37 градусов; меньше и глубина преодолеваемого брода – 850 мм.

Важно и то, что в списке опций внедорожника Wrangler в конце года окажется демультипликатор с передаточным отношением 4,88:1 (компания Jeep сделала соответствующий анонс). В комплекте с шестиступенчатой «механикой» это обеспечит рекордное в классе суммарное передаточное число трансмиссии в 100:1. Отметим, на данный момент показатель Рэнглера – 84:1, а у Bronco – 94,75:1 (зависит от исполнения).
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На фото: Jeep Wrangler Rubicon 392

Официальная презентация Wrangler Xtreme Recon пройдёт в середине следующего месяца, 14 июля в рамках пока ещё планируемого автосалона в Чикаго (состоится ли событие на самом деле, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в США). «Пакет» Xtreme Recon предложат только для длиннобазных четырёхдверных внедорожников, при этом в Штатах новый «экстремальный» вариант будет доступен с любым из доступных для внедорожника моторов, в их числе и флагманский V8.

Напомним, весной Jeep представил концепт Wrangler Magneto: модель рассекретили в преддверии ежегодного пасхального сафари. Серийная версия, созданная по мотивам этого шоу-кара американской марки ожидается в 2022 году.

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