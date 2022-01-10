Jeep Renegade пережил рестайлинг: кое-где кроссовер предложат с новым турбомотором

Рестайлинговый Jeep Renegade показали еще в декабре прошлого года, но тогда на фирменных фото был замаскированный тестовый образец, а автомобиль без камуфляжа лишь мелькнул в коротком видеотизере. Теперь же бразильское подразделение концерна Stellantis раскрыло дизайн посвежевшего паркетника. Напомним, Бразилия является одним из крупнейших рынков для компактного кросса, там продают машины локального производства. К слову, Renegade возглавляет рейтинг самых популярных SUV этой страны: в 2021-м реализовано 73 913 единиц, что на 30% больше, чем годом ранее. «Серебро» среди кроссоверов – у Jeep Compass (70 906 шт., +34%), третье место досталось Hyundai Creta (64 759 шт., +36%). Ну и добавим, что это второй рестайлинг для паркетника Jeep, который делит платформу Small Wide 4x4 с Fiat 500X: первый он пережил в 2018-м, а выпускают модель с 2015-го.

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На данный момент рассекречен только самый «внедорожный» Renegade-2022, то есть версия Trailhawk. Впрочем, у остальных исполнений программа рестайлинга, очевидно, такая же. Кроссовер получил новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше, при этом расположенная ниже «щель», напротив, увеличилась. Jeep Renegade сохранил круглые фары, но начинку заменили. Отдельных поворотников спереди больше нет – они теперь интегрированы в фары (их сделали в виде «колец»). А противотуманки отныне прямоугольные, плюс их подняли выше. Задние фонари – новые, они компактнее, чем у дореформенного кросса. Разумеется, оптика диодная.



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В салоне обновок заметно меньше: Renegade обзавелся иным рулевым колесом да цифровой «приборкой». Мультимедиа-система с планшетом на 8,4 дюйма и блок управления «климатом» прежние, и выглядят они уже архаично.



Еще в декабре Stellantis объявил о том, что в Бразилии кроссовер после рестайлинга лишится турбодизеля 2.0 Multijet (170 л.с.) и «атмосферника» 1.8 EtorQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном в этой стране этаноле). Им на смену придет «турбочетверка» 1.3 Turbo 270 Flex (или просто T270) местного производства: на бензине она выдает 180 л.с., на этаноле – 185 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Нм (независимо от топлива). Аналогичный мотор есть у бразильских Jeep Compass и Commander, а также у пикапа Fiat Toro. Переднеприводный Renegade предложат с шестиступенчатым «автоматом», полноприводному кроссоверу положена 9АТ.

Между тем без дизеля Джипы в Бразилии не останутся, просто двигатель на «тяжелом» топливе станет прерогативой старших SUV (Compass и Commander можно купить с тем же 2.0 Multijet).



По предварительным данным, обновленный Jeep Renegade стартует в Бразилии уже в январе-феврале 2022-го. Затем паркетник обновится и на остальных рынках, но в других странах у модели будет своя моторная гамма (например, в Европе есть гибрид).

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Россию Renegade покинул в прошлом году, у нас кроссовер спросом не пользовался: в 2020-м продали всего 136 штук, за восемь месяцев 2021-го – 59 единиц (в сентябре машин уже не было). Хотя младший Джип все же может вернуться к нам в обновленном виде.

