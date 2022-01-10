Рестайлинг ×
  • Jeep Renegade пережил рестайлинг: кое-где кроссовер предложат с новым турбомотором

Jeep Renegade пережил рестайлинг: кое-где кроссовер предложат с новым турбомотором

10.01.2022 1322 0 2

Самому доступному Джипу подправили внешность, обновки есть и внутри, но тоже скромные. Дебютным рынком для модернизированного паркетника станет Бразилия.

 

Рестайлинговый Jeep Renegade показали еще в декабре прошлого года, но тогда на фирменных фото был замаскированный тестовый образец, а автомобиль без камуфляжа лишь мелькнул в коротком видеотизере. Теперь же бразильское подразделение концерна Stellantis раскрыло дизайн посвежевшего паркетника. Напомним, Бразилия является одним из крупнейших рынков для компактного кросса, там продают машины локального производства. К слову, Renegade возглавляет рейтинг самых популярных SUV этой страны: в 2021-м реализовано 73 913 единиц, что на 30% больше, чем годом ранее. «Серебро» среди кроссоверов – у Jeep Compass (70 906 шт., +34%), третье место досталось Hyundai Creta (64 759 шт., +36%). Ну и добавим, что это второй рестайлинг для паркетника Jeep, который делит платформу Small Wide 4x4 с Fiat 500X: первый он пережил в 2018-м, а выпускают модель с 2015-го.

Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
1 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
2 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
3 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
4 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
5 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
6 / 7
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
7 / 7

На данный момент рассекречен только самый «внедорожный» Renegade-2022, то есть версия Trailhawk. Впрочем, у остальных исполнений программа рестайлинга, очевидно, такая же. Кроссовер получил новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше, при этом расположенная ниже «щель», напротив, увеличилась. Jeep Renegade сохранил круглые фары, но начинку заменили. Отдельных поворотников спереди больше нет – они теперь интегрированы в фары (их сделали в виде «колец»). А противотуманки отныне прямоугольные, плюс их подняли выше. Задние фонари – новые, они компактнее, чем у дореформенного кросса. Разумеется, оптика диодная.

Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
1 / 5
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
2 / 5
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
3 / 5
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
4 / 5
Обновленный Jeep Renegade Trailhawk
5 / 5

В салоне обновок заметно меньше: Renegade обзавелся иным рулевым колесом да цифровой «приборкой». Мультимедиа-система с планшетом на 8,4 дюйма и блок управления «климатом» прежние, и выглядят они уже архаично.

Еще в декабре Stellantis объявил о том, что в Бразилии кроссовер после рестайлинга лишится турбодизеля 2.0 Multijet (170 л.с.) и «атмосферника» 1.8 EtorQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном в этой стране этаноле). Им на смену придет «турбочетверка» 1.3 Turbo 270 Flex  (или просто T270) местного производства: на бензине она выдает 180 л.с., на этаноле – 185 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Нм (независимо от топлива). Аналогичный мотор есть у бразильских  Jeep Compass и Commander, а также у пикапа Fiat Toro. Переднеприводный Renegade предложат с шестиступенчатым «автоматом», полноприводному кроссоверу положена 9АТ. 

Между тем без дизеля Джипы в Бразилии не останутся, просто двигатель на «тяжелом» топливе станет прерогативой старших SUV (Compass и Commander можно купить с тем же 2.0 Multijet).

По предварительным данным, обновленный Jeep Renegade стартует в Бразилии уже в январе-феврале 2022-го. Затем паркетник обновится и на остальных рынках, но в других странах у модели будет своя моторная гамма (например, в Европе есть гибрид).

Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk
1 / 5
Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk
2 / 5
Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk
3 / 5
Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk
4 / 5
Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk
5 / 5

Россию Renegade покинул в прошлом году, у нас кроссовер спросом не пользовался: в 2020-м продали всего 136 штук, за восемь месяцев 2021-го – 59 единиц (в сентябре машин уже не было). Хотя младший Джип все же может вернуться к нам в обновленном виде.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Jeep Jeep Renegade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Богаче, красивее и дороже X-Trail: стоит ли покупать Renault Koleos II за 2,2 миллиона С бюджетом в 2-2,5 миллиона выбор полноприводного автомобиля пока остается не очень сложным. За эти деньги можно купить, например, кроссовер Lexus RX в возрасте 7-10 лет, более крупный Toy... 2439 2 2 11.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но... 2849 9 2 11.01.2022
Статьи / Практика Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине? Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтом... 1260 0 11 07.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18592 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11554 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11420 16 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings