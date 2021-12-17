Jeep анонсировал обновлённый Renegade: кое-где кроссовер лишится дизеля

Разделивший с Fiat 500X платформу Small Wide 4x4 маленький кроссовер Jeep Renegade дебютировал в 2015 году, первый рестайлинг он пережил в 2018-м. И вот на подходе еще раз обновленный Джип: тизеры, а также фото и видео с тестовым прототипом в камуфляже распространило бразильское подразделение Stellantis. Отметим, Бразилия – это один из крупнейших рынков для модели, там продают кроссы локального производства.

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Пока продемонстрирован только самый «внедорожный» Renegade, то есть в версии Trailhawk. У такого кросса новые бамперы, «щель» под фирменными вертикальными прорезями стала больше. Круглые фары оставили, как квадратные задние фонари, но вот начинка у оптики вроде бы иная. Салон еще не засвечен. Скорее всего, внутри установили современную мультимедиа-систему, еще могли заменить материалы отделки. У остальных исполнений, очевидно, та же программа рестайлинга.



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В Бразилии кроссовер после рестайлинга лишится турбодизеля 2.0 Multijet (170 л.с.) и «атмосферника» 1.8 EtorQ (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на распространенном в этой стране этаноле). Им на смену придет «турбочетверка» 1.3 Turbo 270 Flex (или просто T270) местного производства: на бензине она выдает 180 л.с., на этаноле – 185 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Нм (независимо от топлива). Таким же двигателем оснащаются бразильские Jeep Compass и Commander, а также пикап Fiat Toro. Переднеприводный Renegade будет комплектоваться шестиступенчатым «автоматом», полноприводному кроссоверу положена 9АТ.



По данным бразильских журналистов, которым уже удалось прокатиться на прототипе, с места до «сотни» Renegade с новым турбомотором разгоняется за 9,7 – 9,9 секунды (этанол – бензин). Максимальная скорость – около 200 км/ч. Паспортное время дореформенного дизельного кросса с 9АТ и полным приводом – те же 9,9 секунды, «максималка» — 190 км/ч.

К слову, без дизеля Джипы в Бразилии не останутся, просто двигатель на «тяжелом» топливе станет прерогативой старших SUV (Compass и Commander можно купить с тем же 2.0 Multijet).



Официальную премьеру рестайлинговый Jeep Renegade справит в Бразилии в первом квартале следующего года. Затем кроссовер обновится и на остальных рынках, но в других странах у модели будет своя моторная гамма (например, в Европе есть гибрид).

Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk 1 / 4 Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk 2 / 4 Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk 3 / 4 Дореформенный Jeep Renegade Trailhawk 4 / 4

Россию Renegade покинул в этом году, спрос был мизерный: в 2020-м продали всего 136 штук, за восемь месяцев 2021-го – 59 единиц (в сентябре машин уже не было). Хотя не исключено, что младший Джип вернется к нам в обновленном виде.

