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  • Jeep решил расширить моторную гамму Wrangler: внедорожник получит V8

Jeep решил расширить моторную гамму Wrangler: внедорожник получит V8

16.11.2020 128 0 0

Ожидается, что отдача двигателя составит 457 л.с., а максимальный крутящий момент – 609 Нм. В пару к нему предложат восьмиступенчатый «автомат».

 

Американская компания наладила производство Jeep Wrangler ещё в 1986 году. С тех пор модель успела сменить несколько поколений: внедорожник актуальной, четвёртой, генерации представили в 2017 году. Кстати, после этого продажи автомобиля на домашнем рынке ощутимо прибавили: по данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры реализовали 240 032 экземпляра, что на 26% больше, чем годом ранее (этот результат является рекордом за всю историю модели). По итогам прошлого года показатель снизился до 228 042 шт. (-5%).

На фото: концепт Jeep Wrangler Rubicon 392
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На фото: концепт Jeep Wrangler Rubicon 392
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В середине июля текущего года в Jeep показали концепт Wrangler Rubicon 392. Этот автомобиль оснастили восьмицилиндровым двигателем объёмом 6,4 литра с отдачей в 457 л.с. и максимальным крутящим моментом в 609 Нм. Этот V8 работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как мы сообщали ранее, на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому Jeep Wrangler требуется менее пяти секунд (более точное время производитель не указал). 

Теперь в Jeep сообщили о том, что Wrangler с V8 не останется лишь концептом: на своей странице в соцсети Instagram компания опубликовала пару видеороликов, подтверждающих намерение отправить модель в производство. Первый тизер появился с хэштегом #NotAConcept (в перевод с английского «не концепт»), а второе видео дало первое представление о предсерийном прототипе рамного внедорожника.

Пока что производитель не рассказал подробностей о серийной версии Wrangler с V8, так что не известно, будут ли совпадать характеристики с теми, которые актуальны для концепта Rubicon 392. Уже точно известно, что автомобиль появится на домашнем рынке в следующем году.

Напомним, у концепта подключаемый полный привод, большие внедорожные шины (внешний диаметр – 37 дюймов, размер колёсных дисков – 17 дюймов), а его дорожный просвет составляет 340 мм (на 50 мм больше, чем у обычного Wrangler): из-за этого автомобиль способен преодолевать брод до 864 мм. Экстерьер шоу-кара отличается за счёт бронзовых деталей, воздухозаборника, интегрированного в капот, стальных бамперов. А в салоне у него спортивный руль и красные кожаные сиденья с золотой прострочкой.

На фото: салон концепта Jeep Wrangler Rubicon 392
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На фото: салон концепта Jeep Wrangler Rubicon 392
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В моторной линейке актуального Jeep Wrangler есть пара бензиновых двигателей: это 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей в 272 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм) и Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Кроме того, в гамме имеется 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и восьмиступенчатый «автомат».

Конкурентом Jeep Wrangler является представленный летом внедорожник Ford Bronco. Напомним, у него в качестве базового предлагается 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (крутящий момент – 420 Нм). Идёт в комплекте либо с семискоростной «механикой», либо с 10АКП. Версии побогаче оснастили 314-сильным бензиновым мотором EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм), работающим в паре только с десятиступенчатым «автоматом». Двигатель V8 Бронко, скорее всего, не получит из-за строгих эконорм.

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