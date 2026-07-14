Jeep спустя десятилетия вернул в строй внедорожник Wrangler Laredo

Цены новой спецверсии модели американской марки уже известна: за трёхдверный вариант просят не менее 53 240 долларов, за пятидверный – 55 620 долларов.

Бренд Jeep, входящий в состав автогиганта Stellantis, продолжает праздновать 85-летие и выпускать различные версии классического внедорожника в рамках кампании Twelve 4 Twelve. Она предполагает выпуск 12 спецверсий Wrangler в течение 12 месяцев, старт был дан в ноябре 2025 года. На сегодняшний день готова уже девятая модификация, такому внедорожнику досталось знакомое название Jeep Wrangler Laredo.

На фото: Jeep Wrangler Laredo

Стоит напомнить, что в гамме модели вариант с таким названием уже был: модификация выпускалась в период с 1987 по 1995 годы. Прибавка Laredo к названию – это отсылка на одноимённый город в штате Техас (США), который находится на границе с Мексикой. Как отметил производитель, новая спецверсия была вдохновлена юго-западом Америки и получила часть решений, воссоздающих отделку модели из 80-х годов.

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В основу Jeep Wrangler Laredo легла версия Willys с пакетом Xtreme 35, так что такому внедорожнику достались пересмотренная подвеска, увеличенный дорожный просвет, а также оформленные под бронзу 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками, которые обуты в 35-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich KO2.

В списке особенностей внешности такой версии модели числится фирменная радиаторная решётка с семью прорезями и бронзово-песочной рамкой, в том же цвете оформлены буксировочные проушины, интегрированные в нижнюю часть переднего и заднего бамперов, наклейки на боковинах, надписи с названием спецверсии на боковой кромке капота. Ещё модель снабдили мягким верхом песочного цвета, при этом опционально доступны чёрный жёсткий верх или крыша с электроприводом Sky One-touch.

На фото: салон Jeep Wrangler Laredo

Интерьер тоже получил порцию изменений. У Jeep Wrangler Laredo передние кресла отделаны коричневой кожей с золотой прострочкой, имеют электрорегулировки и подогрев. Аналогичного цвета прострочка есть на чёрном рулевом колесе и кожухе рычага переключения передач. Предусмотрена и эмблема с названием спецверсии, расположенная на центральной консоли.

«Начинка» у спецверсии стандартная: под капотом располагается бензиновый атмосферник Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его максимальная отдача равна 289 л.с., а крутящий момент – 353 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Цена Jeep Wrangler Laredo уже известна: за трёхдверную модификацию на американском рынке просят не менее 53 240 долларов (эквивалентно примерно 4,12 млн рублей по текущему курсу), за пятидверный вариант придётся отдать 55 620 долларов (около 4,31 млн рублей).

Напомним, в рамках кампании Twelve 4 Twelve Jeep уже выпускал версию внедорожника, которая призвана вернуть клиентов «в смелую, экспрессивную эпоху 80-х и 90-х годов» – Jeep Wrangler Rewind (в переводе с английского «перемотка»).