ДВС ×

Jeep спустя десятилетия вернул в строй внедорожник Wrangler Laredo

14.07.2026 1797 0 0
Jeep спустя десятилетия вернул в строй внедорожник Wrangler Laredo

Цены новой спецверсии модели американской марки уже известна: за трёхдверный вариант просят не менее 53 240 долларов, за пятидверный – 55 620 долларов.

Бренд Jeep, входящий в состав автогиганта Stellantis, продолжает праздновать 85-летие и выпускать различные версии классического внедорожника в рамках кампании Twelve 4 Twelve. Она предполагает выпуск 12 спецверсий Wrangler в течение 12 месяцев, старт был дан в ноябре 2025 года. На сегодняшний день готова уже девятая модификация, такому внедорожнику досталось знакомое название Jeep Wrangler Laredo.

На фото: Jeep Wrangler Laredo

Стоит напомнить, что в гамме модели вариант с таким названием уже был: модификация выпускалась в период с 1987 по 1995 годы. Прибавка Laredo к названию – это отсылка на одноимённый город в штате Техас (США), который находится на границе с Мексикой. Как отметил производитель, новая спецверсия была вдохновлена юго-западом Америки и получила часть решений, воссоздающих отделку модели из 80-х годов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основу Jeep Wrangler Laredo легла версия Willys с пакетом Xtreme 35, так что такому внедорожнику достались пересмотренная подвеска, увеличенный дорожный просвет, а также оформленные под бронзу 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками, которые обуты в 35-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich KO2.

В списке особенностей внешности такой версии модели числится фирменная радиаторная решётка с семью прорезями и бронзово-песочной рамкой, в том же цвете оформлены буксировочные проушины, интегрированные в нижнюю часть переднего и заднего бамперов, наклейки на боковинах, надписи с названием спецверсии на боковой кромке капота. Ещё модель снабдили мягким верхом песочного цвета, при этом опционально доступны чёрный жёсткий верх или крыша с электроприводом Sky One-touch.

На фото: салон Jeep Wrangler Laredo

Интерьер тоже получил порцию изменений. У Jeep Wrangler Laredo передние кресла отделаны коричневой кожей с золотой прострочкой, имеют электрорегулировки и подогрев. Аналогичного цвета прострочка есть на чёрном рулевом колесе и кожухе рычага переключения передач. Предусмотрена и эмблема с названием спецверсии, расположенная на центральной консоли.

«Начинка» у спецверсии стандартная: под капотом располагается бензиновый атмосферник Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его максимальная отдача равна 289 л.с., а крутящий момент – 353 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Цена Jeep Wrangler Laredo уже известна: за трёхдверную модификацию на американском рынке просят не менее 53 240 долларов (эквивалентно примерно 4,12 млн рублей по текущему курсу), за пятидверный вариант придётся отдать 55 620 долларов (около 4,31 млн рублей).

Напомним, в рамках кампании Twelve 4 Twelve Jeep уже выпускал версию внедорожника, которая призвана вернуть клиентов «в смелую, экспрессивную эпоху 80-х и 90-х годов» – Jeep Wrangler Rewind (в переводе с английского «перемотка»).

внедорожник США авторынок ДВС Jeep Jeep Wrangler

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили В автопроме есть один секрет, о котором не принято говорить вслух. Мы все – и журналисты, и блогеры, и производители – продолжаем жить в мире, которого больше не существует. 884 11 1 13.07.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Toyota Corolla XI Как известно, у нас в России Toyota – больше, чем просто марка. Это почти религия: «Тойоты не ломаются!» А раз так, то и при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на этот бр... 3669 1 0 12.07.2026
Статьи / Колёсная база Как безопасно оставлять автомобиль на солнце: советы по защите кузова и салона Летом автомобиль страдает не только в движении, но и на стоянке. Пока водитель отдыхает на пляже или работает в офисе, кузов раскаляется до 70 °C, пластик в салоне становится мягче, а воздух... 13839 0 0 10.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 45451 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43292 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14061 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
11 Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили
8 Представлен уникальный шутинг-брейк на базе Ferrari 599 GTB от Niels v...
7 На АВТОВАЗе стартовало производство Lada Aura с парой обновок
Новые комментарии
Change privacy settings