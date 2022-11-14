JMEV EV2 Little Kirin: идейный наследник Dacia Spring поступил в продажу

Совместное предприятие JMEV французской Renault Group и китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) вывело на рынок свою самую дешевую «электричку» — субкомпактный хэтчбек EV2 Little Kirin, название которого в переводе на русский означает «маленький единорог».

В 2020 году марка Renault ﻿ушла с китайского рынка ﻿ из-за низкого спроса на свои «углеводородные» машины, но при этом сохранила бизнес и совместные предприятия в перспективном сегменте электромобилей. Так, завод Dongfeng в Шияне продолжил выпуск электрических хэтчбеков Renault City K-ZE, которые теперь идут в основном на экспорт как Dacia Spring. Несмотря на убийственный рейтинг безопасности Euro NCAP, продаётся Dacia Spring неплохо: по итогам первых трёх кварталов этого года в Европе реализовано 31 552 экземпляра (данные ресурса CleanTechnica) — это седьмое место в списке самых популярных новых легковых электромобилей.

Продолжает работу в Китае и основанное в 2019 году совместное электромобильное предприятие JMEV со штаб-квартирой в Наньчане. Судя про разрозненной открытой статистике, продажи электромобилей JMEV в Китае сейчас исчезающе малы (с января по сентябрь этого года реализовано около 6000 машин), но опять-таки выручает экспорт: электрические среднеразмерные седаны Yi уходят в Европу как Mobilize Limo. Взбодрить продажи JMEV в Китае должен новый бюджетный хэтчбек EV2 Little Kirin, на днях он поступил в продажу по цене от 55 900 юаней или 473 000 рублей в переводе по текущему курсу.



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JMEV EV2 Little Kirin нацелен на борьбу с дико популярными в Поднебесной городскими электрокарами Wuling, но отличается от них более традиционными пропорциями, проевропейским дизайном и передним приводом вместо заднего. Габаритная длина «маленького единорога» — 3500 мм, ширина — 1646 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2340 мм. Максимальная отдача расположенного спереди электромотора — 26 кВт (35 л.с.) и 84 Нм. Максимальная скорость — 100 км/ч.



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Ёмкость батареи — 15,86 кВт·ч, полного заряда хватает на 175 км пробега по китайскому циклу CLTC. Снаряженная масса — 930 кг. Любопытно, что задняя подвеска у EV2 Little Kirin — не полузависимая, как у Dacia Spring и более крупного хэтчбека JMEV EV3, а зависимая, со стабилизующей тягой Панара. Задние тормоза — барабанные.



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Интерьер JMEV EV2 Little Kirin очень напоминает таковой у Dacia Spring, хотя общих элементов нет. В базовой комплектации вместо мультимедийного экрана есть лишь простенькая радиола с двумя громкоговорителями и USB-портом. Кроме того, в стандартное оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, кондиционер и датчики парковки спереди и сзади.



Вероятность появления JMEV EV2 Little Kirin за пределами Китая по официальным каналам близка к нулю, а вот в частном порядке недорогая «электричка» с довольно современным дизайном может всплыть где угодно, даже в России.

