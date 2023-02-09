Kaiyi анонсировала новый кроссовер, и он может добраться до России

Судя по всему, за основу для нового паркетника взяли Chery Tiggo 8. По предварительным данным, модель предложат с полуторалитровым турбомотором, ей также прочат гибридную версию.

Бренд Kaiyi можно считать наследником марки Cowin (название Kaiyi употреблялось и прежде, но в основном в Китае, затем оно стало единственным), которая была создана компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин. Сам Ковин ожиданий не оправдал, так что контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом Чери осталась владельцем крупного пакета акций, вдобавок она все так же отвечает за технику. Так вот в гамме Kaiyi грядет пополнение: в Сеть выложили первые картинки нового кроссовера. На машине красуется индекс 300, но местные СМИ пишут, что внутреннее обозначение – T17. А в продажу паркетник, по неофициальным данным, поступит как Kaiyi Tangu (или TanGu).

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Как и остальные модели марки, SUV не разработан «с нуля»: в профиль легко угадывается Chery Tiggo 8 (у «восьмерки», к слову, множество разновидностей). Да и колесная база у кроссов совпадает – 2710 мм. Впрочем, дизайн у грядущей новинки Kaiyi все же свой: модель получила модные ныне двухэтажную головную оптику и безрамочную радиаторную решетку, а задние фонари сделали в виде единой плашки. По информации китайских профильных медиа, длина кроссовера равна 4716 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1718 мм. Для сравнения, размеры локального Chery Tiggo 8 Plus (у нас это Tiggo 8 Pro): 4722/1860/1745 мм.



Интерьер еще не показали, впрочем, и так понятно, что внутри будут виртуальная приборка и крупный тачскрин мультимедиа-системы. Вопрос лишь в том, как их установят: по отдельности или же в одном корпусе. Скорее всего, как и исходный паркетник Chery, новую модель Kaiyi предложат с пяти- или семиместным салоном.

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Ожидается, что кросс будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, мощность пока не раскрыта. На «восьмерке» от Чери этот двигатель выдает 156 л.с. Также модели прочат подзаряжаемую гибридную версию на основе полуторалитрового мотора. Привод же, вероятно, только передний.



В Китае новый кроссовер появится позже в этом году. А в будущем паркетник может добраться и до России. Напомним, марка Kaiyi недавно стала партнером калининградского «Автотора»: предприятие уже выпускает седаны Kaiyi E5 (в КНР модель носит имя Xuandu, сделана из Chery Arrizo 7). Следом «Автотор» выведет на наш рынок кроссоверы Kaiyi X3 (он же Showjet на родине, донор – Chery Tiggo 4), X3 Pro (разновидность X3, но со своим дизайном) и X7 Kunlun (тоже с техникой Чери).