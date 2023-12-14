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Kaiyi X7 Kunlun стартует в России дешевле трех миллионов

14.12.2023 76 0 0

В Москве прошла презентация нового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Цены на машину будут объявлены к старту продаж, намеченному на середину января, а пока компания рассекретила наполнение комплектаций.  

Совсем недавно мы уже рассказывали о флагманском кроссовере от китайского бренда Kaiyi, однако с тех пор планы немного откорректировали, отодвинув старт продаж на январь наступающего года. Возможно, это связано с производственным циклом – сборку X7 Kunlun налаживают на калининградском Автоторе.  

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Хотя выставленные на обозрение публики два экземпляра и были декларированы как машины из пилотной партии, никаких признаков предсерийности они не несут – даже меню русифицировано, что весьма приятно. Вообще X7 Kunlun производит вживую приятное впечатление. Дизайн интерьера разрабатывали в Турине, отделка хороша на глаз и на ощупь, эргономика тоже не вызывает вопросов. Длина X7 Kunlun 4710 мм, а колесная база – 2800 мм. Как результат – просторный салон  в сочетании с багажником объемом 546 л. У нас в продаже будет исключительно пятиместная версия, хотя в Китае существует модификация и на семь мест. 

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В России Kaiyi X7 Kunlun получил два турбодвигателя серии Kunpeng: 1,6 литра мощностью 186 л.с. и с крутящим моментом 275 Hм и 2,0 л на 238 л.с. и с моментом 375 Hм. Оба силовых агрегата переваривают 92 бензин и сочетаются с преселективным «мокрым» роботом 7DCT с двойным сцеплением производства Magna Powertrains. 

Дорожный просвет у машины – 210 мм, так что съезжать с асфальта на легкое бездорожье можно относительно спокойно. Хотя пока привод исключительно на переднюю ось, в компании и подчеркивают, что готовы в обозримом будущем дополнить гамму и полноприводной версией (с этим прицелом разработана в том числе и независимая задняя подвеска). С учетом проведенной адаптации к российским условиям серьезность намерений не вызывает сомнений, лишь бы наш рынок был стабилен.  

Специально для РФ разработали «зимний пакет», который входит уже в базовую комплектацию и включает подогрев передних и задних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. 

Версия с двигателем 1,6 литра будет доступна в комплектациях Comfort и Luxury. В базе предложат светодиодную оптику, панорамную крышу с электроприводом, электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия, сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 4,6 дюйма и цифровую 7-дюймовую приборку, кожаные сиденья, «зимний пакет», камеры кругового обзора и многое другое. 

Вариант с 2-литровым мотором будет представлен в комплектации Luxury, добавляющей в оснащение систему автоматического дальнего света, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровую панель приборов на 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку, вентиляцию передних сидений, аудиосистему с восемью динамиками и другие опции. 

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X7 Kunlun продвинут по части активной безопасности и предлагает адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и контроля слепых зон, автоматической парковки, помощи при спуске и подъеме. Конечно, «богатые» версии будут стоить далеко за 3 миллиона рублей, однако базовый X7 Kunlun компания предложит дешевле трехмиллионной планки.    

Китай новые авто новинки Kaiyi Kaiyi X7 Kunlun

 

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