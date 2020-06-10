Как меняются нормы: из-за строительства ЦКАД в России могут переписать дорожные законы

Начало проекту по возведению Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) было положено ещё в 2015 году. Сроки окончания дорогостоящего строительства сдвигались несколько раз. Ранее сообщалось, что основные участки новой платной трассы должны открыться в октябре текущего года, а в полном объёме её предполагалось сдать в эксплуатацию к концу 2021-го – началу 2022 года. Сейчас в Минстрое осторожно говорят о том, что задачей является запуск движения на основном ходу ЦКАД до конца 2020 года. Отметим, такая формулировка даёт ответственным за строительство лицам пару дополнительных месяцев для завершения работ.



О том, что сроки открытия участков трассы снова могут немного сместиться, стало известно после того, как первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и первый зампред правления госкомпании «Автодор» Алексей Борисов проверили ход работ на первом, третьем и четвёртом пусковых комплексах ЦКАД.

В ходе осмотра строительства они проехали 260 км, чтобы выявить те «барьеры», которые тормозят строительство новой платной автодороги. По словам Ирека Файзуллина, чтобы участки магистрали сдавались вовремя, необходимо устранить все «узкие места» в законодательстве. Он добавил, что Минстрой будет систематически проверять соответствие этапов стройки «дорожной карте» – дабы избежать новых срывов плановых сроков сдачи проекта.



Как отметили в госкомпании, чтобы нынешние темпы строительства не снижались, ведомство совместно с дорожниками (вероятно, имеется в виду Росавтодор), собираются пересмотреть некоторые требования и нормативы, которые сейчас тормозят развитие дорожной сети. О каких именно нормах идёт речь, в «Автодоре» пока не рассказали.

Сейчас работы завершены более чем на половине протяженности участка ЦКАД-3, он проходит от платной трассы М-11 «Нева» до бесплатной автодороги М-7 «Волга». Твёрдое покрытие уложено на большей части пускового комплекса, более чем на 63% участка уже есть все слои асфальтобетона и установлено барьерное ограждение. В текущем месяце здесь начнут наносить дорожную разметку.



Первый пусковой комплекс проходит от трассы М-4 «Дон» до 11 километра дороги А-107 «Московское малое кольцо». Его протяжённость составляет 49,5 км, готовность отрезка ЦКАД – 65%. В свою очередь четвёртый пусковой комплекс пока что готов менее чем на половину. Он идёт от М-7 «Волга» до М-4 «Дон», протяжённость равна 96,8 км. Его сдача намечена на 2021 год, однако «Автодор» планирует ускорить работы на этом участке. Так, чтобы сэкономить время, обе части основного хода четвертого комплекса на пересечении с автодорогой М-5 «Урал» построят одновременно.

Ранее стало известно о том, что новый участок ЦКАД соединит платную трассу М-11 «Нева» с её бесплатным дублёром – М-10 «Россия». Он получил обозначение «3-5». В конце прошлого месяца его готовили к укладке асфальта. Движение по нему планируется запустить в конце 2020-го.

