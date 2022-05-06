«Кама» по-немецки: дебютировал электрический кросс-хэтчбек e.GO e.wave X

Электромобильная компания из Ахена родилась в 2015 году как e.GO Mobile AG, её основал профессор Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена Гюнтер Шух, он же был соучредителем не слишком успешного стартапа StreetScooter. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 компании e.GO Mobile AG пришлось пережить процедуру банкротства, после чего она была выкуплена нидерландским инвестиционным холдингом ND Group B.V. и теперь называется Next.e.GO Mobile SE.

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Первой и единственном моделью e.GO на данный момент является хэтчбек А-класса e.GO Life с колёсной базой 2200 мм и габаритной длиной 3348 мм. Обычно в столь компактном формате в Европе продаются электрические квадрициклы с ограниченными динамическими характеристиками, но e.GO Life — это полноценный автомобиль с четырёхместным салоном и небольшим багажником. Он оснащается единственным электромотором на задней оси мощностью 57 кВт (77,5 л.с.) и разгоняется до 50 км/ч за 4,3 с, максимальная скорость — 122 км/ч. Полного заряд батареи ёмкостью 21,15 кВт·ч хватает на 171 км пробега по городскому циклу WLTP (в смешанном цикле выходит 125 км). Силовой каркас кузова изготовлен из алюминиевого сплава, наружные панели — из пластика. О оснащение входят ESC (система стабилизации), четыре подушки безопасности, климат-контроль, мультимедийная система. Цена в Германии — от 22 990 евро.



Предтечей e.GO e.wave X должен был стать концепт e.GO Life Concept Cross образца 2020 года, его планировалось показать на Женевском автосалоне того же года, но из-за пандемии салон отменили.

Вчера в Берлине прошла премьера e.wave X — это кросс-версия хэтчбека e.GO Life с типовыми для этого жанра признаками: появились защитный пластиковый обвес по нижнему периметру кузова и рейлинги на крыше, более рельефным стал дизайн бамперов и порогов. Салон и вовсе полностью новый, гораздо более современный на вид, с двухэкранным 23-дюймовым «табло» и более аккуратными дверными картами. Мультимедийная система имеет нарядную графику и поддержку смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Обновлена обивка сидений.



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Техническая начинка тоже доработана: мощность электромотора повышена до 80 кВт (109 л.с.), запас хода на одной зарядке по городскому циклу WLTP вырос до 240 км. Прочие характеристики пока не раскрыты, но компания уже ведёт приём заказов и обещает начать отгрузку машин клиентам в четвёртом квартале этого года. Цена — от 24 990 евро. Для сравнения скажем, что Volkswagen e-up! стоил в Германии на полторы тысячи дороже, но сейчас его не купить — дефицит: в начале года модель вернулась на рынок после перерыва, а теперь опять исчезла, заказы не принимаются. Компания e.GO имеет все шансы заполучить «голодных» клиентов.



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Производиться e.wave X будет на собственной передовой микрофабрике e.GO в Ахене мощностью 30 тысяч машин в год, которая была запущена только в 2020 году. Вместо конвейера здесь используются беспилотные передвижные платформы, участки сборки расположены очень компактно, количество операций сокращено до минимума. К слову, Гюнтер Шух ещё в 2002 году стал завкафедрой производственных систем вышеупомянутого университета, так что фабрика организована со знанием дела. Ещё одна такая микрофабрика скоро заработает в Болгарии. Также в перспективе у хэтчбека появится спортивная версия.



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Нас e.GO e.wave X заинтересовал тем, что это прямой аналог российского электромобиля Кама-1, с помпой представленного в конце 2020 года. Насколько нам известно, КАМАЗ, который курировал проект Кама-1, в итоге решил от него отказаться и сейчас ищет ему альтернативу, а вот немецкий конкурент живёт и здравствует, несмотря на пережитые трудности.

