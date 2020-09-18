Кандидат на премию Дарвина: водитель Tesla Model S спал на скорости 150 км/ч

Инцидент произошёл днём 9 июля в Канаде на федеральной автостраде №2 близ города Понока провинции Альберта. В местную полицию поступило сообщение о движущемся с превышением разрешённой скорости электромобиле Tesla Model S. Дежурный патруль выследил автомобиль нарушителя, пристроился в хвост и включил сирену с проблесковыми маячками. В ответ на это Tesla стала ускоряться. Вдобавок полицейские заметили, что за рулём Теслы никого не было видно — спинки обоих передних сидений, как впоследствии выяснилось, были откинуты, водитель и пассажир крепко спали.

Понятно, что электромобиль двигался в режиме автопилота. От полицейских автопилот не удирал, а просто увеличивал скорость до максимально возможной (ограничитель системы срабатывает на отметке 150 км/ч), так как водители впереди едущих машин уступали дорогу, завидев полицию с «мигалками». Максимальная разрешённая скорость движения на автострадах в Канаде — 110 км/ч.

В новости, опубликованной вчера на официальном сайте полиции, не сообщается, как именно стражам порядка удалось остановить нарушителя, но есть картинка стоящей на дороге Теслы, в которой не видно голов водителя и пассажира (снимок, очевидно, сделан до задержания). В заметке говорится, что за рулём находился 20-летний житель провинции Британская Колумбия, которому после расследования предъявлено обвинение в опасном вождении по уголовной статье, в декабре его ожидает суд.



Последняя версия автопилота Tesla имеет защиту от дурака: если водитель не держится за руль, то система подаёт ему тревожные сигналы, и если реакции нет, включает аварийку, сбрасывает скорость и аккуратно паркует машину на обочине. Но, как сообщает канадский канал CBC со ссылкой на местный клуб любителей Tesla, существуют программы взлома автопилота, позволяющие снять ограничения и ехать в полностью автономном режиме. Кроме того можно приноровиться и вздремнуть с руками на руле — в отличие от автопилотов 2 уровня по классификации SAE от конкурентов, система Tesla не следит за лицом водителя и его реальной включённостью в процесс управления, так что теоретическая возможность вздремнуть есть даже в Тесле со штатно работающим автопилотом.

Спящие в Теслах — не новость, такой грешок водится даже за самими сотрудниками компании из службы технической поддержки, но никогда прежде водители не позволяли себе спать на такой высокой скорости. Бог знает, чем могла бы окончится погоня, если бы автопилот неправильно интерпретировал ситуацию и совершил наезд на полицейскую машину, как это случилось, например, 7 декабря прошлого года в американском штате Коннектикут. А 1 марта прошлого года в штате Флорида случилось очередное смертельное ДТП с участием автопилота Tesla: водитель Model 3 погиб в результате столкновения с грузовиком.

Добавим, что легально использовать на дорогах общего пользования пока что можно только автопилоты 1 и 2 уровней по классификации SAE, требующие постоянного внимания со стороны водителя. Автопилот 3 уровня, дающий водителю возможность отвлечься от дороги и заняться своими делами, использовать пока нельзя из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы — на этом уже обожглась компания Audi, которая преждевременно снабдила флагманский седан А8 всем необходимым оборудованием для работы полноценного автопилота.

Между тем Tesla обещает представить полностью автономную машину к концу этого года, General Motors – в чуть более отдалённой перспективе, но ни Tesla, ни GM, ни другие адепты автономного вождения, не говорят, кто и когда будет эти системы легализовывать, то есть снимет, наконец, с человека ответственность за безопасность на дороге.

