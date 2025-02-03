Карбоновый хот-хэтч Vanwall Vandervell оказался переодетым Hyundai Ioniq 5

Молодая компания Vanwall GmbH со штаб-квартирой в баварском городе Грединг анонсировала свою дебютную модель — электрический хот-хэтч Vandervell S — ещё в начале 2023 года, но пока так и не смогла запустить его в производство. Изначально выход на рынок Vandervell S был запланирован на третий квартал 2023 года, затем его перенесли на первый квартал 2024 года, но и тогда заинтересованные клиенты обещанных машин не увидели.

После годовой паузы Vanwall GmbH вновь напомнила о себе и показала Vanwall Vandervell (уже без литеры S) на живых фотографиях, причём машину согласился попиарить легендарный менеджер Формулы-1 Берни Экклстоун, который, несмотря на свой 94-летний возраст, отлично помнит, откуда взялось имя Vanwall — так раньше называлась одна из команд Формулы-1.

Берни Экклстоун

Команду Vanwall основал в 1951 году британский промышленник и автомобильный энтузиаст Гай Энтони Вандервелл, более известный как Тони Вандервелл. Пик славы команды пришёлся на сезон 1958 года, когда она выиграла кубок конструкторов, но на этом, по сути, всё и закончилось, потому что один из гонщиков Vanwall — Стюарт Льюис-Эванс — погиб от последствий аварии, случившейся во время последней гонки сезона в Марокко, эта трагедия потрясла Тони Вандервелла, он больше не захотел иметь дело с автоспортом и в 1960 году распустил команду. Стюарт Льюис-Эванс был близким другом Берни Экклстоуна.

В 2022 году права на имя Vanwall приобрела немецкая гоночная команда ByKolles Racing, за которой стоят Ромулус Коллес и его сын Колин Коллес. ByKolles Racing специализируется на гонках на выносливость. Теперь команда называется Vanwall Racing Team, а дочерняя компания Vanwall GmbH — это своего рода диверсификация бизнеса, она будет производить эксклюзивные дорожные и трековые автомобили.

Из свежего пресс-релиза Vanwall стало ясно, что несколько забуксовавший на старте электрический хот-хэтч Vandervell — это, по сути, переодетый южнокорейский Hyundai Ioniq 5 в самых мощных версиях. УТП (уникальное торговое предложение) проекта Vanwall Vandervell заключается в том, что наружная обшивка кузова хот-хэтча полностью выполнена из углепластика, а салон обшит высококачественной кожей британской марки Connolly — в своём ценовом сегменте такого больше никто не предлагает. Стоить Vanwall Vandervell будет от 128 000 евро. Для сравнения скажем, что топовый Hyundai Ioniq 5 N стоит в Германии от 74 900 евро.

Vanwall Vandervell будет предлагаться в трёх версиях, все они двухмоторные и полноприводные: базовой H-GT мощностью 325 л.с., топовой N-GT мощностью 650 л.с. и облегчённой N-GT Thin Wall Special мощностью 650 л.с., которая будет весить менее 2000 кг, тогда как стоковый 650-сильный Hyundai Ioniq 5 N весит минимум 2200 кг.

Технические характеристики Vanwall Vandervell пока не объявлены. Для ориентира скажем, что 325-сильный Hyundai Ioniq 5 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 185 км/ч. Hyundai Ioniq 5 N набирает первую «сотню» за 3,4 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Обе версии оснащены батареей ёмкостью 84 кВт·ч, 325-сильный Ioniq 5 может проехать на одной зарядке до 495 км по циклу WLTP, 650-сильный Ioniq 5 N — 448 км.

Дату начала производства Vanwall Vandervell немецкая компания больше не называет, чтобы в очередной раз не разочаровывать клиентов, но, полагаем, раз всё «железо» покупное, то запуск в производство эффектного карбонового хот-хэтча на 22-дюймовых «золотых» колёсах — это вопрос денег: как только их будет достаточно, процесс пойдёт.