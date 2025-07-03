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  • Карьера «умного» кроссовера Xpeng G7 стартует с ажиотажного спроса

Карьера «умного» кроссовера Xpeng G7 стартует с ажиотажного спроса

03.07.2025 66 0 0

Компания Xpeng объявила о старте продаж своего нового электрического паркетника. На данный момент модель предложена в трех комплектациях. Все версии – с задним приводом, батарею можно выбрать.

Первую презентацию электрокросса Xpeng G7 провели в Китае в июне, тогда же компания назвала предварительную начальную цену. А сегодня состоялась полноценная премьера, одновременно опубликован весь прайс-лист и дан старт продажам. Как водится в Поднебесной, реальная базовая цена оказалась ниже заявленной ранее – паркетник вообще является весьма привлекательным предложением. Но к прайсу вернемся чуть позже, пока же напомним о самой модели.

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Кроссовер Xpeng G7 построен на платформе с 800-вольтовой электросистемой, модель по умолчанию имеет адаптивные амортизаторы. Внешность оформлена в стиле лифтбека Xpeng P7+, который дебютировал в прошлом году. Так, паркетник получил аналогичной формы основные фары и похожие задние фонари. Среди других особенностей дизайна – стеклянная крыша и выдвижные ручки дверей (двери – безрамочные). Стандартные колеса Xpeng G7 – 18-дюймовые, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Длина равна 4892 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1655 мм. Таким образом, G7 крупнее предназначенного для Китая рестайлингового кроссовера Tesla Model Y. Тем не менее именно модель Теслы считается главным конкурентом новинки Xpeng – Model Y даже засвечен в презентационных материалах G7. Впрочем, колесная база у машин совпадает – 2890 мм. Объем багажника G7 составляет 819 литров, с разложенным вторым рядом кресел – 2277 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 47 литров.

На данный момент кроссовер Xpeng G7 предложен с единственным 296-сильным электромотором на задней оси. На выбор доступны три версии. Самому дешевому паркетнику досталась батарея емкостью 68,5 кВт*ч, запас хода – 602 км по китайскому циклу CLTC. У остальных вариантов аккумулятор на 80,8 кВт*ч, дальнобойность – 702 км. Заявлено, что базовый паркетник разгоняется с места до «сотни» за 6,6 секунды, прочие исполнения – за 6,5 секунды. Позже модель вполне может обзавестись и двухмоторным полным приводом.

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В пятиместном салоне – двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, по центру красуется планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Привычной приборки тут нет: Xpeng G7 стал первой моделью марки с новым проекционным дисплеем, разработанным вместе с компанией Huawei. Информация выводится почти на всю площадь лобового стекла (диагональ дисплея – 87 дюймов), плюс у этого экрана есть дополненная реальность.

Паркетник имеет искусственный интеллект и автопилот (в арсенале модели значатся 11 камер и три радара миллиметрового диапазона). За их работу в начальных исполнениях отвечают два чипа Nvidia Orin X, а вот топ-версии под названием Ultra достались три микрочипа Turing AI собственной разработки Xpeng: сообщается, что G7 стал первым электромобилем с самой высокой вычислительной мощностью.

В списке стандартного оборудования также заявлены: подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, аж три площадки для беспроводной зарядки (две – на центральном тоннеле, еще одна встроена в откидной подлокотник заднего дивана), аудиосистема с 20 динамиками, перчаточный ящик с паролем, подогрев руля, цифровое зеркало заднего вида, 8-дюймовый планшет для задних седоков (интегрирован в торцевую часть тоннеля).

Сейчас за Xpeng G7 просят 195 800 – 225 800 юаней (примерно 2,14 млн – 2,5 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения, Tesla Model Y обойдется минимум в 263 500 юаней (2,9 млн рублей). В общем, неудивительно, что после сегодняшней презентации на кроссовер Xpeng G7 всего за 9 минут было оформлено более 10 000 заказов, о чем компания похвасталась на своих страницах в местных соцсетях.

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