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  • Каско, допы и другие хитрости: как выгодно купить автомобиль и не остаться с пустыми карманами

Каско, допы и другие хитрости: как выгодно купить автомобиль и не остаться с пустыми карманами

30.11.2023 28 0 0

Несколько лет подряд на автомобильном рынке сохраняется сложная ситуация: цены то растут, то чуть снижаются, но остаются стабильно высокими. Специалисты портала Выберу.ру рассказали, как выгодно купить новый автомобиль в автосалоне.

Как сэкономить на автокредите

Автокредитование – распространённый способ приобретения авто. Он позволяет купить машину без больших первоначальных накоплений и получить заём под минимальный процент. Ещё одно преимущество – при оформлении кредита в автосалоне клиентам предлагают хорошие скидки.

Салоны предоставляют такие условия, потому что за каждый оформленный кредит получают большую комиссию, которая перекрывает скидки для покупателей. Плюс к этому – процент за оформление каско, которое является обязательным при покупке машины в автокредит.

Для покупателей каско это – дополнительные расходы, без которых не обойтись при оформлении автокредита. Эта статья затрат уменьшает выгоду от использования кредитной программы.

Чтобы не оформлять каско, можно взять потребительский кредит и приобрести новый автомобиль. Однако в этом случае стоит учитывать, что процентная ставка будет выше. Поэтому нужно считать, что выгоднее:

  • взять автокредит и оплатить каско;
  • оформить потребительский заём и выплачивать повышенные проценты.

Есть и третий вариант, который подходит тем, у кого есть нужная для покупки сумма. В этом случае можно приобрести автомобиль в кредит, воспользовавшись скидками и преимуществами, а затем выплатить заём досрочно. По российскому законодательству у заёмщика есть тридцатидневный «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от кредита, выплатив проценты за фактические дни пользования. На страховку каско также можно написать отказ. 

Такой вариант позволит сэкономить, но связан с дополнительными затратами времени, оформлением бумаг на возврат и грозит снижением кредитного рейтинга (за отказ от займа). Помимо этого, покупателю придётся копить деньги, чтобы осуществить покупку. А в условиях постоянно растущих цен это может быть невыгодно. 

Однако тем, кто хочет накопить деньги на покупку машины и не пользоваться кредитами, банки предлагают специальные автомобильные вклады с высоким процентом для физических лиц. Слова «высокий процент» тут не просто так – банк действительно начисляет повышенные проценты вкладчику, если средства, размещённые на депозите, он использует на приобретение авто у партнёров финансовой организации.

Как сэкономить в автосалоне

Помимо экономии на кредите, для покупателей новых машин есть ещё способы, как выгодно купить автомобиль в автосалоне:

  • Приезжайте в салон в конце года/квартала/месяца. Это время подведения итогов по продажам. При невыполнении плана менеджеры готовы на любые уступки, лишь бы продать авто и заработать бонусы.
  • Обратитесь в несколько салонов. Между ними существует конкуренция, поэтому не спешите соглашаться на условия первого же центра. Обратитесь в другой салон и расскажите, какие скидки вам предложил первый продавец. Увидитечто здесь вам уступят больше.
  • Не поддавайтесь на уговоры. Перед походом в автосалон определитесь, в какой комплектации и ценовой категории вам нужен автомобиль. Задача менеджера – продать побольше и подороже. Поэтому не отклоняйтесь от своих замыслов и не поддавайтесь на уговоры продавцов.
  • Не приобретайте дополнительное оборудование. Допы – ещё один канал заработка автоцентров и их сотрудников. То же оборудование в простом сервисе обойдётся в 2-3 раза дешевле. Если продавец продолжает настаивать – идите в другой салон.
  • Сдайте старый автомобиль в трейд-ин. Автосалоны предлагают покупателям скидки на новые автомобили при сдаче старой машины в трейд-ин. В автоцентре авто примут по стоимости чуть ниже рыночной, но это компенсируется ценой на новую машину.

Приобретение нового автомобиля связано с серьёзными затратами. Не делайте их ещё больше и пользуйтесь всеми возможностями, чтобы покупка была выгодной!

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