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Есть у каталога и другая функция. За более чем 13 лет существования сайта Kolesa.ru здесь были опубликованы десятки тысяч материалов — новости, статьи, тест-драйвы… Почти каждая из этих публикаций связана с определенной моделью автомобиля, или даже несколькими сразу. С помощью каталога мы постепенно упорядочим весь этот массив информации.

Уже сейчас на странице каждой марки и модели в наличии в каталоге собраны самые свежие публикации о ней.

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