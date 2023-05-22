Ken Okuyama Kode61 Birdcage: японский спорткар, вдохновлённый итальянской классикой

Японская студия Ken Okuyama Design представила на конкурсе элегантности Villa d'Este в Италии родстер под названием Kode61 Birdcage, посвящённый гоночному Maserati Tipo 61 начала 60-х годов прошлого века. Kode61 Birdcage будет выпущен ограниченным тиражом для очень состоятельных клиентов.

Конкурс элегантности Villa d'Este на знаменитом озере Комо — довольно закрытое мероприятие в отличие, например, от аналогичного американского мероприятия в Пеббл-Бич, где всегда много прессы и праздношатающихся. Итальянский конкурс в последние годы проходит без лишней огласки, многие премьеры здесь проводятся «своими для своих» без какого-либо пиар-сопровождения, но спасибо, что хотя бы по картинкам мы всё ещё можем оценить новые шедевры автомобильного дизайна.

Известный японский дизайнер Кен Окуяма выбрал Villa d'Este в качестве площадки для дебюта своего очередного мелкосерийного спорткара под названием Kode61 Birdcage, снабдив его крайне скупым описанием — мол, машина заявлена в конкурсе как концепт, но затем будет выпущена ограниченным тиражом.



Кен Окуяма прославился своей работой в ателье Pininfarina в период с 2004 по 2006 год, когда оно тесно сотрудничало с Ferrari: японский дизайнер сделал для Скудерии несколько выдающихся моделей, в том числе Ferrari Enzo, а сегодня он руководит собственной студией, которая занимается не только машинами, но и поездами, яхтами, сельхозтехникой, мебелью, архитектурой, бытовой техникой, сумками и проч.



Собственные автомобильные проекты Окуямы — это, как правило, визуально лёгкие и очень элегантные спайдеры/родстеры, сделанные с использованием узлов и агрегатов серийных машин. Kode61 Birdcage — типичный представитель школы Окуямы, он вдохновлён мелкосерийным гоночным Maserati Tipo 61, у которого в основе кузова была лёгкая пространственная рама из тонких стальных трубок, напоминающая птичью клетку (Birdcage по-английски).



Kode61 Birdcage внешне ничем не напоминает исторический прототип, а лишь передаёт его дух. Кокпит модели разделён надвое, что подчёркивает контрастная синяя полоса, проходящая по центру кузова от носа до кормы. Вместо традиционного ветрового стекла установлены короткие конусообразные козырьки ветрозащиты. Колёса позаимствованы у современного среднемоторного суперкара Maserati MC20.



Технический базис Kode61 Birdcage официально никак не описан, но донора выдают детали интерьера: щиток приборов, блок микроклимата, воздуховоды и узел переключения передач позаимствованы у Ferrari 550 Maranello из начала 2000-х. Тонкие трубки, обрамляющие переднюю панель и центральный тоннель, — это и есть современная интерпретация «птичьей клетки».



1 / 3 2 / 3 3 / 3

О динамических характеристиках можно только догадываться: оригинальный Ferrari 550 Maranello оснащался 5,5-литровым V12 мощностью 485 л.с. и мог разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость — 320 км/ч. Старые моторы Ferrari легко поддаются форсировке, а весит Kode61 Birdcage явно меньше, чем 1690-килограммовый Ferrari 550 Maranello, так что ехать японский спайдер должен бодро. Цена будет космической и вряд ли мы её когда-нибудь узнаем.

