Хватит и 30 дней: максимальный срок ремонта автомобилей по ОСАГО увеличивать не будут

Власти провели так называемую «ремонтную реформу» ОСАГО более трёх лет назад: решение, установившее приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами, вступило в силу весной 2017 года. Это означает, что сейчас страховщики обязаны отправлять повреждённые в ДТП автомобили пострадавшей стороны на восстановительный ремонт (при этом должны быть использованы только новые, хотя не обязательно оригинальные детали).



В случаях, когда на ремонт машину пострадавшей в ДТП стороны отправить нельзя, (к примеру, если автовладелец живёт слишком далеко от тех СТО, с которыми у компании заключён контракт), страховщик должен выплатить ему сумму, которая покроет расходы на восстановление. Здесь уже учитывается износ автомобиля (цены на комплектующие и стоимость работ указаны в специальном документе, причём они разнятся в зависимости от региона РФ).



Согласно сегодняшним нормам, ремонт автомобилей по ОСАГО должен занимать не более 30 рабочих дней: отсчёт ведётся с момента предоставления повреждённой машины на станцию техобслуживания. Однако недавно председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил несколько поправок в закон об ОСАГО, одна из них касается увеличения срока проведения восстановительного ремонта до 45 рабочих дней.

Другая поправка предполагает ввести требование в рамках договоров «автогражданки» проводить ремонт за счёт производителя или СТО дилера, в случае, если речь идёт об автомобилях не старше двух лет. Инициатор в пояснительной записке к своему документу отметил, что предложенные изменения помогут в реализации задачи по обновлению автопарка страны.



Как сообщает «Интерфакс», Минфин подготовил проект отрицательного заключения правительства РФ на предложенные поправки в закон об ОСАГО. Инициатива не нашла отклика ни у Минэкономразвития, ни у Минюста, ни у регулятора этого сегмента – Центробанка. В ведомстве пояснили, что не видят взаимосвязи между инициативой и госпрограммой обновления российского автопарка.

В Минфине добавили, что увеличение максимального срока проведения восстановительного ремонта поврежденных машин с 30 до 45 рабочих дней нисколько не улучшит положение владельцев ТС, а, напротив, расширит период, в течение которого собственники не смогут управлять автомобилем.



Вторая часть поправок тоже вызывает вопросы. Так, по словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, сейчас страховщики могут в рамках ОСАГО направить автомобиль на восстановительный ремонт в дилерский центр (в случае, если с ним заключён договор). Если нет, то клиенту могут предложить денежную выплату. Такой вариант выбирается в случае, если в регионе РФ нет дилера определённой марки.



По словам представителя РСА, обязательное требование о ремонте в дилерском центре может обернуться проблемами для виновника ДТП, ведь в случае, если страховой суммы по «автогражданке» (лимит – 400 тыс. рублей) не хватит на ремонт дорогой машины, повреждённой в ДТП, то остаток ему придётся выплачивать из своего кармана. А дилерские расценки, по словам Евгения Уфимцева, ощутимо выше среднерыночных.

Высказались о предложенных поправках и в ЦБ. По предварительным подсчётам, их одобрение привело бы к росту средней выплаты в рамках ОСАГО на 3-5%. Соответственно, аналогичным образом увеличились бы и тарифы, а значит, и средняя цена обязательной страховки.



Напомним, сейчас средний ценник «автогражданки» для физлиц, владельцев «легковушек», составляет примерно 5460 рублей. Штраф за езду без ОСАГО пока что равен 800 рублей. Недавно законодатели в очередной раз предложили увеличить размер взыскания за это нарушение, чтобы водителям стало выгоднее купить страховку на год, чем ездить без неё и платить штрафы в случае остановки для проверки документов.

