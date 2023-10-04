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  • Kia анонсировала совершенно новые модели, премьера в октябре

Kia анонсировала совершенно новые модели, премьера в октябре

04.10.2023 180 0 0

«Зеленое» семейство марки пополнят компактный паркетник и еще одна модель – не то седан, не то кросс-купе. Впрочем, от автомобилей с ДВС компания не отказывается.

На следующей неделе, 12 октября, Kia проведет в родной Корее мероприятие под названием EV Day: как несложно догадаться, оно посвящено «электричкам» марки. Компания вновь поделится своими планами относительно «зеленого» будущего, а также покажет актуальные и грядущие модели.

Крайний электрокар слева – Kia EV6, посередине – Kia EV5, крайний справа – Kia EV9

Свой анонс Kia сопроводила тизером, на котором запечатлены пять электрокаров, и три из них нам уже знакомы: это кросс-хэтч EV6 и «полноценные» кроссоверы EV5 и EV9. Кстати, если «шестерка» и «девятка» уже вышли на глобальный рынок, то «пятерка» еще только готовится к старту продаж, да и представлена она пока исключительно в китайской спецификации. Именно в рамках EV Day компания должна озвучить характеристики «мировой» версии EV5.

Новый электромобиль Kia, которому прочат индекс EV3

Остальные две модели – совершенно новые. Судя по картинке, одна из них является компактным паркетником: этой пятидверке прочат индекс EV3 (но сама Kia имена новинок еще не объявляла), а еще она может прийти на смену «зеленому» Kia Soul EV, который сделан из «углеводородного» кросса. К какому сегменту относится второй электрокар – точно сказать пока сложно. Он похож на седан, хотя модель вполне может оказаться лифтбеком, или же Kia и вовсе будет ее позиционировать в качестве кросс-купе. Как бы то ни было, зарубежные профильные медиа полагают, что электромобилю присвоят имя EV4.

А этот новейший электрокар Kia может получить имя EV4

Скорее всего, новинки покажут в статусе концептов, пусть и приближенных к производству. Серийные же версии наверняка будут построены на платформе E-GMP, которая лежит в основе EV5, EV6 и EV9. Больше подробностей узнаем через неделю.

Серийный Kia EV5, версия для Китая
1 / 3
Серийный глобальный Kia EV9
2 / 3
Серийный глобальный Kia EV6
3 / 3

Между тем от машин с ДВС марка не отказывается. Так, в другом пресс-релизе (он был посвящен глобальным продажам) Kia заявила о том, что в ближайшем будущем она представит рестайлинговые минивэн Carnival и седан K5. Кроме того, сегодня рассекретили новое бюджетное семейство Kia K3 – чисто бензиновые четырехдверка и хэтчбек заменят «мировой» Kia Rio.

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