Kia EV3 с дальнобойностью до 645 км на одной зарядке может стать преемником Soul

Корейская марка Kia продолжает активно развивать своё «зелёное» семейство, первенцем которого стал кросс-хэтчбек EV6, дебютировавший весной 2021 года. Флагманский кроссовер EV9 присоединился к нему весной 2023-го, а серийный вариант EV5 был представлен в конце прошлого месяца. Названия для своих «батарейных» новинок Киа запатентовала ещё в 2020 году, в том списке числятся также EV3 и EV4.

На фото: актуальный электрический кроссовер Kia Soul (версия для европейского рынка)

Как сообщает британский Autocar, Kia EV3, скорее всего, окажется компактным паркетником, ориентированным в основном на движение по городским дорогам. Вероятно, такая модель впоследствии станет косвенным преемником нынешнего Soul EV: этот электрокар в последний раз получал порцию заметных обновок ещё в 2019 году. Кстати, ещё одна предполагаемая новинка – EV4 – может занять место в иерархии «зелёного» семейства между EV3 (размерам с Soul) и EV5 (размером с Sportage); не исключено, что «четвёрка» по габаритам окажется близка Kia Xceed.



Сейчас Kia проводит серию дорожных испытаний прототипа EV3: фотошпионы ранее уже ловили замаскированные тестовые электромобили. Судя по снимкам, у паркетника будут короткие передний и задний свесы, чёткая линия остекления и практически вертикальная багажная дверь (что делает его визуально похожим на «оквадраченный» силуэт Kia Soul). Возможности рассмотреть детали внешности будущей новинки пока нет.



На фото: Kia EV5

Предполагается, что новинка получит дизайн в стиле других моделей электрического семейства. А значит, стоит ожидать и массивных пластиковых накладок, и необычной формы оптики, и оформления передней части в виде «тигриной морды». Ещё Kia EV3 могут снабдить оригинальными колёсными дисками, функциональный дизайн которых, вероятно, помогает улучшать аэродинамические показатели.



Ранее корейцы заявили о том, что с 2025 года электрические легковые модели Kia и Hyundai будут выпускаться новой модульной платформе eM, а для коммерческих машин подготовили отдельную архитектуру eS (отметим, актуальный EV5 базируется на «тележке» E-GMP). Очевидно, платформа eM окажется и в основе Kia EV3, официальных подробностей о ней пока нет. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у нового кроссовера может составить около 645 км.



На фото: салон Kia EV5

Платформа eM призвана помочь производителю перейти на стандартизированный подход к совместному использованию компонентов в различных модельных линейках. В Hyundai Motor Group ранее отметили, что сейчас аккумуляторы и электродвигатели для каждого электрокара разные, а их стандартизация позволит «гибко применять общие компоненты» и «тем самым эффективно расширять модельный ряд». А ещё это, безусловно, поможет разработчикам экономить на создании новых электрокаров.



По предварительным данным, дебют серийного компактного кроссовера Kia EV3 пройдёт ближе к концу 2024 года, а его производство стартует в 2025-м. Скорее всего, на европейском рынке новинке придётся побороться за покупателей с Jeep Avenger, Mini Aceman и Peugeot e-2008.