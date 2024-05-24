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  • Kia Carens добрался до Узбекистана: кроссвэн дешевле родственного Seltos

Kia Carens добрался до Узбекистана: кроссвэн дешевле родственного Seltos

24.05.2024 108 0 0

Трехрядный вэн доступен с бензиновым атмосферником 1.5 или турбомотором аналогичного объема. На выбор предложены четыре комплектации.

Актуальный Kia Carens дебютировал в конце 2021 года, он создан на базе паркетника Kia Seltos. Трехрядная модель представляет собой смесь вэна и кроссовера, то есть это кроссвэн. Основная производственная площадка расположена в Индии, эта страна и является главным рынком. Однако индийским эксклюзивом Carens все же не стал – его также продают в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А теперь кроссвэн добрался и до Узбекистана. Кстати, в соседней стране расположен частный завод ADM Jizzakh, который выпускает, в том числе, и модели Kia: например, недавно там начали делать младший кросс Sonet, причем по полному циклу. Но местное подразделение марки пока не сообщило, «прописался» ли Carens на этом предприятии.

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В плане дизайна предназначенный для Узбекистана кроссвэн практически ничем не отличается от версий, доступных на других рынках. Особенности внешности – размещенные над фарами отдельные ходовые огни в виде диодных «игреков», неокрашенный пластик «по кругу» и «клыкастые» задние фонари. У дорогих исполнений вдобавок есть рейлинги на крыше. 

Длина локального Kia Carens равна 4545 мм (+5 мм по сравнению с индийской версией), колесная база – 2780 мм. Паспортный дорожный просвет – 180 мм. Судя по потребительскому сайту Kia Uzbekistan, кроссвэн доступен только с шестиместным салоном, хотя в других странах есть и семиместные версии.

Нашим соседям Kia Carens предложен в четырех комплектациях. Версии Comfort, Luxe и Premium имеют бензиновый атмосферник 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм) и вариатор. А топовый Carens Premium+ оснащен турбомотором 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае исключительно передний.

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В списке оборудования самого дешевого вэна значатся: 16-дюймовые колеса, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, кондиционер, установленные в потолке воздуховоды для второго и третьего ряда сидений, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, передние подушки безопасности, ESC и круиз-контроль. Начиная с версии Luxe появляются подогрев передних кресел, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. Варианты Premium и Premium+ — это еще люк с электроприводом, датчик дождя, боковые подушки и шторки безопасности, вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка интерьера, беспроводная зарядка для смартфона и откидные столики для кресел второго ряда.

Рекомендованная цена Kia Carens с 1.5 MPI и CVT лежит в диапазоне от 299,9 млн до 374,9 млн сумов, что эквивалентно примерно 2,1 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу. Кроссвэн с 1.5 T-GDI и 7DCT стоит 399,9 млн сумов (2,8 млн рублей). Для сравнения, за рестайлинговый кроссовер Kia Seltos (2.0 MPI/147 л.с., CVT, 2WD) в Узбекистане сейчас просят 379,9 млн – 439,9 млн сумов (около 2,68 млн – 3,1 млн рублей).

Между тем в других странах скоро появится рестайлинговый Kia Carens – замаскированный кроссвэн уже попадался шпионам.

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