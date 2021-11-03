Kia обкатывает бюджетный компактвэн: для модели могут возродить имя Carens

Первым рынком для нового однообъемника станет Индия, там продажи стартуют в начале следующего года. По неофициальным данным, моторную гамму MPV разделит с паркетником Seltos.

О том, что Kia готовит для Индии недорогой компактвэн, заговорили еще, когда компания только приступила к освоению этого рынка, то есть два года назад. А минувшей весной местное подразделение официально анонсировало некую модель, с которой марка войдет в новый для себя сегмент в этой стране. Про MPV тогда не было сказано ни слова (кузов вообще не упоминался), но затем в Индии начали ловить замаскированные тестовые прототипы, и стало понятно: Kia действительно выпустит вэн. К слову, однообъемник в локальной линейке Kia уже есть, однако это крупный и «престижный» Carnival (причем предыдущей генерации), тогда как грядущая новинка составит конкуренцию Maruti Suzuki Ertiga. Теперь же индийское издание Rushlane обнаружило, что компания зарегистрировала название Carens (портал также опубликовал относительно свежие фото машины): судя по всему, это имя возродят для нового компактвэна.

Новый компактвэн Kia 1 / 2 Новый компактвэн Kia 2 / 2

Напомним, прежний Carens покинул глобальный рынок в 2018-м, продержавшись на конвейере почти двадцать лет (он сменил три поколения). Впрочем, этот компактвэн еще присутствует во Вьетнаме (по крайней мере, модель есть на официальном сайте), однако там он зовется Rondo (под этим именем его также продавали в Штатах и Австралии).



Ближайшим родственником нового Kia Carens, по информации индийских СМИ, является паркетник Seltos. При этом считается, что MPV крупнее кроссовера: якобы растянута не только длина, но и колесная база, хотя точные размеры индийцы не называют. Показатели местного Селтоса – 4315 и 2610 мм соответственно. Вэн точно предложат в семиместном исполнении, о наличии пятиместной версии пока не сообщается.

Прежний Kia Carens. Модель пока еще присутствует во Вьетнаме, там она зовется Rondo 1 / 3 Прежний Kia Carens. Модель пока еще присутствует во Вьетнаме, там она зовется Rondo 2 / 3 Прежний Kia Carens. Модель пока еще присутствует во Вьетнаме, там она зовется Rondo 3 / 3

Ожидается, что моторную гамму Carens разделит с Seltos, но не полностью: компактвэн будет оснащаться бензиновым «атмосферником» 1.5 и дизелем аналогичного объема. На паркетнике оба двигателя выдают 115 л.с. Kia Seltos еще доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Привод же у вэна только передний (как и у индийского Селтоса).



В Индии новый Kia Carens стартует в начале следующего года, хотя первые фирменные изображения вполне могут распространить уже в 2021-м. Покупателям предложат машины локальной сборки. Позже Carens, вероятно, доберется и до других стран.

Между тем Hyundai тоже работает над компактвэном, который предназначен для небогатых азиатских рынков. Видимо, этот MPV окажется родственником грядущего Carens. А вот дизайн у модели Хёндэ будет свой – в стиле старшего минивэна Staria.