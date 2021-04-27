Kia подтвердила новую модель: скорее всего, это компактвэн с начинкой Seltos

Первым и главным рынком для новинки корейской марки станет Индия, там же наладят выпуск, до дилеров модель доберется в начале следующего года. При этом, как ожидается, ее также будут поставлять в другие страны.

Индию компания Kia начала осваивать в 2019-м, первенцем стал кроссовер Seltos, затем гамму пополнили субкомпактный паркетник Sonet и минивэн Carnival предыдущего поколения, все три модели производят локально. Вэн в этой стране считается «премиумом», стоит он соответственно, так что и спрос на него небольшой. А вот кроссы индийцам пришлись по нраву: в 2020-м Seltos с результатом в 96 932 реализованных экземпляра занял девятое место среди всех представленных на индийском рынке моделей, Sonet досталась 21-я строчка (38 363 шт.), причем младший SUV стартовал лишь в сентябре. Всего же в прошлом году Kia продала в Индии 140 055 машин – это четвертая позиция в рейтинге автопроизводителей (на первом – Maruti Suzuki, далее идут Hyundai и Tata). А сегодня местное подразделение объявило о ребрендинге: Kia Motors India превратилось в Kia India. Вдобавок в рамках онлайн-мероприятия, посвященного сему событию, была анонсирована новая модель.

Имя грядущей новинки пока не названо, нет ни фирменных фото, ни тизеров (схематичное изображение в расчет не берем), в компании даже не раскрыли, какой у машины кузов. При этом заявлено, что с этой моделью марка войдет в новый сегмент (имеется в виду в Индии), в продажу она поступит в начале следующего года. Впрочем, индийские СМИ уверены – Kia готовит к премьере семиместный компактвэн.



О том, что в линейке марки может появиться новый вэн меньше и дешевле Carnival, заговорили еще два года назад, а в 2020-м сообщалось, будто модели дали «зеленый свет». Более того, совсем недавно местные профильные медиа растиражировали шпионские снимки некоего замаскированного автомобиля, приписываемого Kia: фото были сделаны в Корее, но тут ничего удивительного, ведь почти все свои новинки компания сначала обкатывает на родине.

По неофициальным данным, компактвэн унифицируют с Seltos, но MPV, конечно, будет крупнее (длина индийского SUV составляет 4315 мм, колесная база – 2610 мм). От паркетника новинке, вероятно, достанутся и моторы: в Индии Селтос сегодня доступен с «атмосферником» 1.5 MPI мощностью 115 л.с. и дизелем CRDi аналогичного объема (отдача та же). Для кроссовера также предусмотрена бензиновая «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), но считается, что вэн этот двигатель не получит.

На cкриншотах с видеопрезентации Kia: предназначенный для Индии кроссовер Kia Seltos с новой эмблемой. Аналогичные значки получил и местный Sonet. Паркетникам также обещано новое оборудование, а вот что именно добавили – раскроют в начале мая 1 / 3 На cкриншотах с видеопрезентации Kia: предназначенный для Индии кроссовер Kia Seltos с новой эмблемой. Аналогичные значки получил и местный Sonet. Паркетникам также обещано новое оборудование, а вот что именно добавили – раскроют в начале мая 2 / 3 На cкриншотах с видеопрезентации Kia: предназначенный для Индии кроссовер Kia Seltos с новой эмблемой. Аналогичные значки получил и местный Sonet. Паркетникам также обещано новое оборудование, а вот что именно добавили – раскроют в начале мая 3 / 3

Производство наладят в Индии же, при этом не исключено, что компактвэн появится и на других рынках – он мог бы прийти на смену устаревшему Carens (он же Rondo и он же на заглавном фото), который все еще доступен в некоторых странах (например, во Вьетнаме).

