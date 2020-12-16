В линейке Kia может появиться компактвэн с начинкой Seltos

Индию компания Kia начала осваивать лишь в прошлом году, первенцем там стал кроссовер Seltos. Позже местную гамму пополнили минивэн Carnival предыдущей генерации и маленький паркетник Sonet. А следующей моделью марки на индийском рынке якобы будет семиместный компактвэн. Напомним, о том, что Kia может выпустить новый MPV, впервые сообщалось еще в 2019-м, теперь же издание Autocar India пишет, что этот вэн одобрили, в продажу он должен поступить в начале 2022-го.
По информации Autocar, грядущая новинка окажется ближайшим родственником кроссовера Kia Seltos, при этом компактвэн будет крупнее SUV: по своим габаритам он вроде как ближе к Mahindra Marazzo. Длина последнего равна 4585 мм, колесная база – 2760 мм. У индийского Селтоса эти показатели составляют 4315 и 2610 мм соответственно.
Вэн, скорее всего, получит фирменную радиаторную решетку «улыбка тигра» (хотя на английском это tiger nose), также индийцы пишут об «острых» фарах. Оборудование, вероятно, такое же, как у местного Seltos, то есть ожидаются светодиодная оптика, мультимедийная система с тачскрином (кстати, у паркетника экран объединен с «приборкой» — такое же решение могут применить и для MPV), круиз-контроль, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и проекционный дисплей.
Предполагается, что двигатели перейдут с Seltos, речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.5 MPI мощностью 115 л.с. и дизеле CRDi аналогичного объема (отдача та же). О «турбочетверке» 1.4 T-GDI (140 л.с.) не упоминается, видимо, этот мотор компактвэну не положен.
Для Индии модель будут производить локально. Разумеется, новинка окажется дешевле полноценного минивэна Carnival. Кстати, Карнавал там особым спросом не пользуется: например, в ноябре 2020-го выбор на нем остановили лишь 400 клиентов, тогда как Toyota Innova Crysta в том же месяце разошлась тиражом в 2192 экземпляра.
Также не исключено, что компактвэн появится и на других рынках – он мог бы прийти на смену устаревшему Carens (он же Rondo), который все еще доступен в некоторых странах. Впрочем, до России новый MPV марки все же вряд ли доберется, Largus ему все равно не одолеть. Зато нам обещан Carnival нового поколения.
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