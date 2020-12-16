В линейке Kia может появиться компактвэн с начинкой Seltos

Если проект действительно получил «зеленый» свет, то главным рынком для нового MPV станет Индия, там продажи якобы стартуют в 2022 году. Ожидается, что модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами.

Индию компания Kia начала осваивать лишь в прошлом году, первенцем там стал кроссовер Seltos. Позже местную гамму пополнили минивэн Carnival предыдущей генерации и маленький паркетник Sonet. А следующей моделью марки на индийском рынке якобы будет семиместный компактвэн. Напомним, о том, что Kia может выпустить новый MPV, впервые сообщалось еще в 2019-м, теперь же издание Autocar India пишет, что этот вэн одобрили, в продажу он должен поступить в начале 2022-го.

По информации Autocar, грядущая новинка окажется ближайшим родственником кроссовера Kia Seltos, при этом компактвэн будет крупнее SUV: по своим габаритам он вроде как ближе к Mahindra Marazzo. Длина последнего равна 4585 мм, колесная база – 2760 мм. У индийского Селтоса эти показатели составляют 4315 и 2610 мм соответственно.

Kia Seltos для Индии. У российской версии другой салон 1 / 2 Kia Seltos для Индии. У российской версии другой салон 2 / 2

Вэн, скорее всего, получит фирменную радиаторную решетку «улыбка тигра» (хотя на английском это tiger nose), также индийцы пишут об «острых» фарах. Оборудование, вероятно, такое же, как у местного Seltos, то есть ожидаются светодиодная оптика, мультимедийная система с тачскрином (кстати, у паркетника экран объединен с «приборкой» — такое же решение могут применить и для MPV), круиз-контроль, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и проекционный дисплей.



Предполагается, что двигатели перейдут с Seltos, речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.5 MPI мощностью 115 л.с. и дизеле CRDi аналогичного объема (отдача та же). О «турбочетверке» 1.4 T-GDI (140 л.с.) не упоминается, видимо, этот мотор компактвэну не положен.

Компактвэн Kia Carens. С большинства рынков эта модель уже ушла, но в некоторых странах ее еще продают – например, в Египте и Вьетнаме. Длина – 4525 мм, колесная база – 2750 мм 1 / 2 Компактвэн Kia Carens. С большинства рынков эта модель уже ушла, но в некоторых странах ее еще продают – например, в Египте и Вьетнаме. Длина – 4525 мм, колесная база – 2750 мм 2 / 2

Для Индии модель будут производить локально. Разумеется, новинка окажется дешевле полноценного минивэна Carnival. Кстати, Карнавал там особым спросом не пользуется: например, в ноябре 2020-го выбор на нем остановили лишь 400 клиентов, тогда как Toyota Innova Crysta в том же месяце разошлась тиражом в 2192 экземпляра.



Также не исключено, что компактвэн появится и на других рынках – он мог бы прийти на смену устаревшему Carens (он же Rondo), который все еще доступен в некоторых странах. Впрочем, до России новый MPV марки все же вряд ли доберется, Largus ему все равно не одолеть. Зато нам обещан Carnival нового поколения.