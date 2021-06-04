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Kia Sportage следующего поколения: новые изображения

04.06.2021 245 0 0

Корейская компания в начале этой недели распространила первые тизеры своей грядущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность с высокой точностью представить, как будет выглядеть кроссовер.

 

История модели Sportage началась в 1993 году, когда было презентовано первое поколение паркетника. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация с индексом QL, которая была представлена в 2015-м году, а спустя три года получила рестайлинг. теперь же на очереди совершенно новый автомобиль, который достаточно давно тестируется, периодически попадая в объектив фотошпионов. Уже по первым кадрам стало понятно, что кроссовер весьма существенно изменится внешне, а теперь, благодаря опубликованным изображениям нового Sportage, у нас есть возможность разглядеть его детали. Так, спереди появится крупная решётка радиатора, разделённая горизонтальной декоративной вставкой. Вплотную к решётке расположены массивные блоки фар оригинальной формы, центральным элементом которых станут «бумеранги» светодиодных ходовых огней.

На боковых дверях появятся горизонтальные выштамповки, а над задними колёсными арками – полукруглые изгибы. Зеркала теперь располагаются на ножках, также изменится форма бокового остекления. Стоит отметить, что на тизерах изображена удлинённая версия Sportage с оригинальным оформлением задних стоек, на наших же рендерах изображён базовый кроссовер. Одним из самых характерных элементов дизайна нового паркетника станут фонари необычной формы. Между ними сохранится узкая перемычка, как на нынешней модели, однако она останется декоративным элементом (судя по всему, светодиодной полосы в ней не будет). Кроме того, Sportage изображён с одним из вариантов новых колёсных дисков.

Официальной информации о технических особенностях новинки пока нет, однако можно предположить, что платформу и моторную гамму Sportage разделит с новым Hyundai Tucson, российские цены на который были объявлены на этой неделе. Таким образом, Kia могут оснастить бензиновым 1.6 T-GDI, дизельным 1.6 CRDI и гибридными модификациями.   

Мировая премьера нового Sportage состоится 8 июня в Южной Корее.

Kia Sportage четвёртого поколения
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Kia Sportage четвёртого поколения
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Kia Sportage четвёртого поколения
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Сегодня в России цены на нынешний Sportage начинаются с отметки в 1 794 000 рублей (2.0, 150 л.с., передний привод). Полноприводная модификация обойдётся минимум в 1 959 900 руб. Есть также 184-сильный вариант с мотором 2.4 и полным приводом, его стоимость составит от 2 157 900 рублей.

Напомним, пару дней назад Kia представила свой обновлённый флагман – представительский седан K900.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки KIA KIA Sportage

 

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