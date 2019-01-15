Kia Telluride: долгожданная замена Mohave с налётом грубой роскоши

Компания Kia представила на Детройтском автосалоне новый флагманский SUV под названием Telluride. Технически он идентичен дебютировавшему полтора месяца назад кроссоверу Hyundai Palisade.

В России Kia до сих пор продаёт морально устаревший рамный Mohave, а рынок США он бесславно покинул ещё в 2011-м (там он предлагался под именем Borrego), и c тех пор ничего крупнее Sorento в сегменте SUV корейская марка здесь не предлагала. И вот, наконец, у Kia появился достойный конкурент таким популярным моделям, как Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot и Chevrolet Traverse, имеющим три ряда сидений и несущий кузов. Разумеется, в числе конкурентов будет и Hyundai Palisade, справивший дебют в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Технически Telluride и Palisade – близнецы-братья: колёсная база 2900 мм, поперечно расположенный 3,8-литровый бензиновый V6 (295 л.с., 355 Нм), состыкованный с 8-ступенчатой АКП, передний или подключаемый с помощью межосевой многодисковой муфты полный привод, 7-8 мест в салоне в зависимости от исполнения. Telluride, однако, чуть крупнее флагманского кроссовера Hyundai: длина составляет 5001 мм против 4981, и «лишние» миллиметры пошли на пользу багажнику – его объём за спинками сидений третьего ряда составляет 585 л (у Palisade – только 509 л). Если сложить третий ряд, то для груза доступны уже 1303 л, а если сложить ещё и второй, то 2464 л. Заявленный дорожный просвет составляет 203 мм, угол въезда – 17 градусов, угол съезда – 20,9 градуса.

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У Telluride более строгий, чем у Palisade дизайн, и этот стиль производитель характеризует странноватым сочетанием «грубая роскошь». В салоне бросаются в глаза массивные поручни центрального тоннеля, которых нет у Palisade. Дисплей мультимедийной системы (10,25- либо 8-дюймовый) сделан у Telluride отдельной деталью (у Palisade он объединён в один блок со щитком приборов), а селектор АКП представляет собой традиционный рычаг (у Palisade вместо него – кнопочный блок). В остальном всё, в сущности, то же самое, что у Palisade: потолочные воздуховоды, щедрое штатное оснащение системами активной безопасности, до шести USB-портов для зарядки гаджетов, проекционный экран и система аудиосвязи водителя с пассажирами за доплату – салон ведь большой, до галёрки порой не докричишься…

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Дата старта продаж и цены пока не объявлены, но, очевидно, к американским дилерам Kia Telluride местной сборки (выпуск наладят на заводе в Вест-Пойнте, штат Джорджия) поступит до конца текущего года. Telluride почти наверняка доберётся и до России, ведь у нас такого типа машины тоже очень любят, но когда именно, пока неизвестно.