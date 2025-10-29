Kia Telluride второго поколения показался на новых официальных фото

Премьера следующего кроссовера корейской марки пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе (США), который откроет свои двери во второй половине ноября 2025 года.

История трёхрядного кроссовера Kia Telluride стартовала в 2019 году, рестайлинг он пережил в 2022-м. Его ближайшим родственником является Hyundai Palisade. Основным рынком для этой модели остаются Соединённые Штаты, где у SUV на данный момент дела обстоят неплохо. По подсчётам компании, с января по сентябрь 2025-го кроссовер разошёлся на американском рынке тиражом почти в 92,5 тыс. экземпляров, что на 13% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

На фото: прототип Kia Telluride нового поколения

Ближайший родственник – Hyundai Palisade – уже перешёл в новое поколение, теперь настала очередь и Kia Telluride. Корейская компания официально анонсировала новинку в начале текущего месяца, на прошлой неделе появились первые тизеры, а теперь производитель поделился официальными снимками прототипа грядущего кроссовера. Полноценная премьера пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе (США), который откроет свои двери в конце ноября 2025 года.

На новых снимках внешность будущего трёхрядного SUV спрятана с помощью маскировочной плёнки, рисунок которой представляет собой оранжевые и фиолетовые силуэты эскизов нового Kia Telluride. Судя по фото, кроссовер получил крупную радиаторную решётку с рисунком в виде горизонтальных штрихов, брутальные выштамповки на капоте, вертикальные фары, а также обвес по периметру кузова.

На крыше SUV можно увидеть полноценные рейлинги, на боковинах – накладки на колёсные арки, четырёхспицевые колёсные диски, утопленные дверные ручки и обычные наружные зеркала заднего вида. На корме можно разглядеть спойлер, расположенный в верхней части багажной двери. В нижней части маскировочной плёнки указаны координаты города Теллурайд (штат Колорадо, США).

Ожидается, что Kia Telluride по-прежнему будет доступен с восьми- и семиместным салоном. Не исключено, что в ходе смены генерации модель подрастёт в габаритах, как сделал родственный Hyundai Palisade. Отметим, длина актуального кроссовера, предназначенного для американского рынка, составляет 5001 мм, а расстояние между осями у него равно 2900 мм.

Рендер Kia Telluride нового поколения (автор Никита Чуйко, Kolesa.ru)

Официальной информации о технике Kia Telluride второй генерации пока по-прежнему нет. Вероятно, он разделит начинку с новым Hyundai Palisade, предназначенным для Штатов. Если предложение подтвердится, то на смену 295-сильному атмосферному двигателю V6 объёмом 3,8 литра придёт другой атмосферник V6 – объёмом 3,5 литра. У «родственника» его отдача составляет 291 л.с., а в пару ему положена классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Рендер Kia Telluride нового поколения (автор Никита Чуйко, Kolesa.ru)

Помимо этого, в линейке «второго» Telluride, возможно, будет и версия с HEV-установкой (без возможности зарядки от электросети), позаимствованная у того же Palisade. Напомним, его гибридная система совокупной мощностью 334 л.с. включает в себя бензиновую турбочетвёрку объёмом 2,5 литра, электродвигатель и шестиступенчатый автомат.

В компании отметили, что новому Kia Telluride будет присвоен 2027 модельный год. Скорее всего, в продаже этот трёхрядный кроссовер появится во второй половине 2026-го.