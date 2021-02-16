Kia «убила» Sedona следом за Optima, биться за покупателей с Odyssey и Pacifica будет Carnival

Корейская марка анонсировала минивэн нового поколения для американского рынка. Там модель будет доступна с семи- или восьмиместным салоном, двигатель заявлен один – атмосферная «шестерка».

Вэн Kia Carnival четвертой генерации дебютировал минувшим летом, его уже продают в родной Корее, Австралии и Таиланде, скоро модель доберется и до России. А 23 февраля представят и версию для США. На американском рынке все три предыдущих поколения носили имя Sedona, однако новый минивэн там тоже будет Карнавалом, о чем местное подразделение марки объявило официально. К слову, Kia не впервой со сменой поколений модели менять и ее название: аналогичным образом компания поступила с Optima – ее из глобальной гаммы «вытеснил» седан K5 (прежде этот индекс использовался только в Корее и Китае).

Пока марка распространила лишь тизер американского Carnival (заглавное изображение). Но от «мирового» вэна он внешне отличаться практически не будет, ну разве что для Штатов заявлена новая эмблема Kia (Карнавал станет первой моделью в США с таким логотипом, а вот в других странах у вэна его еще не поменяли), плюс на картинке мы видим черные диски. Напомним, длина глобального «четвертого» MPV равна 5155 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты предыдущей американской Kia Sedona – 5116 и 3060 мм соответственно. К слову, для нового Carnival дизайнеры Kia придумали категорию Grand Utility Vehicle: мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам.

Глобальный новый Kia Carnival 1 / 2 Глобальный новый Kia Carnival 2 / 2

Как и в России, в Штатах вэн предложат с семи- или восьмиместным салоном, хотя в Корее, например, модель бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместной. В списке оборудования значится комплекс систем безопасности ADAS, у «мирового» MPV в него входят системы удержания в полосе движения, предотвращения столкновений спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, монитор визуального контроля «слепых» зон.



Согласно релизу, американский Kia Carnival оснащен «лучшим в классе» двигателем V6 мощностью 294 л.с. Судя по всему, в компании имели в виду «атмосферник» 3.5 GDI – такой есть и у минивэна в Корее, на родине марки модель доступна исключительно с восьмиступенчатым «автоматом». Уходящая Kia Sedona в США доступна с бензиновым V6 3.3 GDI (276 л.с.) и 8АКП. Полный привод ни Sedona, ни Carnival не положен – только передний.

Глобальный новый Kia Carnival 1 / 2 Глобальный новый Kia Carnival 2 / 2

Между тем вэн предыдущего поколения в Штатах и так заметно отставал от основных конкурентов, а в ковидном 2020-м разрыв стал еще больше. В прошлом году дилеры Kia там продали лишь 13 190 минивэнов Sedona (-17%, здесь и далее статистика CarSalesBase), тогда как результат Toyota Sienna – 42 885 экземпляров (-42%), Honda Odyssey – 83 409 штук (-16%), Chrysler Pacifica – 93 802 единицы (-4%).



Кстати, под именем Sedona предыдущий вэн еще представлен в Африке и странах Юго-Восточной Азии, но и там, скорее всего, модель нового поколения появится уже как Карнавал.

Что же касается российского рынка, то у нас Kia Carnival предложат с турбодизелем 2.2 CRDI (199 л.с.) и бензиновым V6 3.5 MPI (249 л.с.). На данный момент известна стартовая цена дизельного минивэна – 2 599 900 рублей. В РФ продажи начнутся в первом квартале текущего года.