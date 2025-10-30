Китайская BYD попытается привлечь японцев с помощью кей-кара Racco

Разработанный специально для японского рынка микровэн BYD дебютировал в статусе предсерийного прототипа. Впрочем, товарная модель от своего предвестника отличаться не будет. Старт продаж намечен на лето следующего года.

«Поднебесная» компания BYD начала полномасштабные продажи в Японии в январе 2023-го. Сегодня локальная гамма включает чисто электрические хэтч BYD Dolphin, седан Seal, паркетники Sealion 7 и Atto 3 (он же Yaun Plus на родине). Каких-то особых успехов фирма на японском рынке пока не достигла. Так, по данным самого производителя, с момента старта продаж по июнь текущего года там было реализовано 5305 единиц. Весной 2025-го BYD снизила цены на пару моделей, так что, по информации уже местных СМИ, по состоянию на конец сентября совокупный объем составил 6598 шт. Улучшить свои позиции в Японии BYD намерена с помощью новой модели Racco, созданной специально для этой страны и относящейся к популярному там сегменту кей-каров. Премьеру почти готового к производству прототипа провели в рамках только что открывшегося в Токио автосалона Japan Mobility Show.

BYD Racco представляет собой электрический микровэн со сдвижными задними дверями. Новинка имеет традиционный для этого класса прямоугольный кузов с высокой крышей. Модель получила С-образные фары, объединенные между собой вставкой в цвет кузова и надписью с названием марки, и сделанные в виде плашки задние фонари. Размеры регламентированы японским законодательством для кей-каров. Длина BYD Racco составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм.

Четырехместный интерьер на официальных картинках еще не показали. Впрочем, в Сети уже есть фотографии салона, сделанные посетителями выставки. Внутри – лаконичная передняя панель, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы и блок управления «климатом» с физическими клавишами.

Для BYD Racco заявлены единственный электромотор на передней оси и два варианта батареи. Но характеристики пока не раскрыты. Китайские СМИ пишут, что для микровэна предусмотрен аккумулятор емкостью 20 кВт*ч, с которым тот сможет проехать 180 км по циклу WLTC.

На японский рынок BYD Racco выйдет летом следующего года.