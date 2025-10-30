Новинки ×
  • Китайская BYD попытается привлечь японцев с помощью кей-кара Racco

Китайская BYD попытается привлечь японцев с помощью кей-кара Racco

30.10.2025 31 0 0

Разработанный специально для японского рынка микровэн BYD дебютировал в статусе предсерийного прототипа. Впрочем, товарная модель от своего предвестника отличаться не будет. Старт продаж намечен на лето следующего года.

«Поднебесная» компания BYD начала полномасштабные продажи в Японии в январе 2023-го. Сегодня локальная гамма включает чисто электрические хэтч BYD Dolphin, седан Seal, паркетники Sealion 7 и Atto 3 (он же Yaun Plus на родине). Каких-то особых успехов фирма на японском рынке пока не достигла. Так, по данным самого производителя, с момента старта продаж по июнь текущего года там было реализовано 5305 единиц. Весной 2025-го BYD снизила цены на пару моделей, так что, по информации уже местных СМИ, по состоянию на конец сентября совокупный объем составил 6598 шт. Улучшить свои позиции в Японии BYD намерена с помощью новой модели Racco, созданной специально для этой страны и относящейся к популярному там сегменту кей-каров. Премьеру почти готового к производству прототипа провели в рамках только что открывшегося в Токио автосалона Japan Mobility Show.

BYD Racco представляет собой электрический микровэн со сдвижными задними дверями. Новинка имеет традиционный для этого класса прямоугольный кузов с высокой крышей. Модель получила С-образные фары, объединенные между собой вставкой в цвет кузова и надписью с названием марки, и сделанные в виде плашки задние фонари. Размеры регламентированы японским законодательством для кей-каров. Длина BYD Racco составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм.

Четырехместный интерьер на официальных картинках еще не показали. Впрочем, в Сети уже есть фотографии салона, сделанные посетителями выставки. Внутри – лаконичная передняя панель, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы и блок управления «климатом» с физическими клавишами.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Для BYD Racco заявлены единственный электромотор на передней оси и два варианта батареи. Но характеристики пока не раскрыты. Китайские СМИ пишут, что для микровэна предусмотрен аккумулятор емкостью 20 кВт*ч, с которым тот сможет проехать 180 км по циклу WLTC.

На японский рынок BYD Racco выйдет летом следующего года.

компактвэн Япония Китай авторынок Токио электромобиль новинки BYD BYD Racco

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Холодный старт: дружба с авто начинается с масла Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска – металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всу... 164 0 0 30.10.2025
Статьи / История Как Porsche 917 завоевал Can-Am: машина, которую было сложнее обуздать, чем построить В самом начале 70-х армада Porsche 917 доминировала в World Sportscar Championship настолько в одностороннем порядке, что чемпионат имел все шансы превратиться в монокубок. Комиссары CSI (н... 165 0 0 30.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 2587 9 1 29.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14835 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13366 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12653 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
9 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12...
Новые комментарии
Change privacy settings