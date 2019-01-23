Китайский подражатель нового Hyundai Santa Fe: флагман во спасение

Китайский подражатель нового Hyundai Santa Fe: флагман во спасение

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Китайская компания Haima представила новый серийный кроссовер. Для модели пока анонсирован только один двигатель.
 

Предсерийный образец нового кросса Haima дебютировал весной прошлого года под индексом SG00. Теперь же китайским журналистам показали товарную версию. Кроме того, фирма объявила название, под которым паркетник поступит в продажу: модель получила индекс 8S. Фотографии конвейерного варианта опубликовало издание Autohome.

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Кроссовер построен на новой платформе HMGA (Haima Global Architecture) с задней многорычажной подвеской. Та же «тележка» лежит и в основе паркетника S5 второй генерации. Отметим, прежние модели китайской марки в основном базируются на старой платформе Mazda.

Серийный кросс полностью сохранил дизайн концепта. Переднюю часть оформили, как у последнего Hyundai Santa Fe: сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни, под ними – блоки основных фар. Корма же 8S выполнена в стиле Peugeot 3008 – у «китайца» похожие задние стойки и фонари. Длина новинки Haima равна 4565 мм, колесная база – 2700 мм. Для сравнения, у Santa Fe эти показатели составляют 4770 и 2765 мм соответственно, а у Peugeot 3008 – 4447 и 2675 мм.

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Интерьер товарного 8S журналистам не продемонстрировали. Впрочем, наверняка салон будет таким же, как у предвестника. Его особенности – «виртуальная» приборка, повернутая к водителю центральная консоль и «парящий» экран мультимедийной системы.

На данный момент для Haima 8S заявлен только один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.6 (заводской индекс HMA GA16-YF) мощностью 194 л.с. (293 Нм). Двигатель работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Полный привод паркетнику не положен. Позже должна появиться еще и гибридная версия на основе турбомотора 1.2, но подробностей об этой установке нет.

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В списке оборудования модели значатся: системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк.

На домашний рынок Haima 8S выйдет в этом году, цена еще не объявлена. Ожидается, что новинка окажется гораздо дороже Haima 5S второго поколения. Последний кросс сегодня стоит от 69 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 682 000 рублей по актуальному курсу.

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Концепт Haima SG00, фото: autohome.com.cn
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Концепт Haima SG00, фото: autohome.com.cn
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Концепт Haima SG00, фото: autohome.com.cn

Новые модели нужны Haima как воздух, ведь на родине продажи марки рухнули вдвое: в 2018-м реализовано 66 785 машин, тогда как в 2017 году дилеры передали клиентам почти 136 963 автомобиля.

Наш рынок Haima покинула еще в 2016-м, в России были представлены кроссовер Haima 7 и седан M3. В 2017-м представители китайской марки заявили о том, что поставки машин в РФ будут возобновлены, к нам планировали привезти S5 первой генерации и рестайлинговую «семерку». Однако продажи так и не стартовали, о возвращении Haima в Россию больше не слышно.

 

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