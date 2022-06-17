Классический VW Beetle вернулся в виде стильного карбюраторного рестомода Milivié 1

Молодая немецкая компания Milivié GmbH из Лейпцига анонсировала любопытный рестомод на базе легендарного фольксвагеновского «Жука», которому привьют элементы дизайна и характер классический Porsche. Идея нехитрая и вполне востребованная на рынке эксклюзивных автомобилей, но цена кусается — от 570 тысяч евро за экземпляр!

Компания Volkswagen давно распрощалась с моделью Beetle как в её классическом виде, так и в современных реинкарнациях — последний современный VW Beetle второго поколения сошёл с конвейера в июле 2019 года, преемника нет и пока не предвидится. Между тем спрос на осовремененную классику сейчас растёт как на дрожжах, в ход идут не только легенды первой величины, но и классика, скажем так, второго порядка — например, Porsche 928. Появление высокотехнологиченого рестомода на базе классического VW Beetle было лишь вопросом времени, и вот он анонсирован компанией Milivié. Смысл диковинного названия компании её основатель, молодой инженер, дизайнер и предприниматель Джонатан Энглер, не разглашает.

Сегодня компания Milivié впервые вышла в публичное пространство с довольно подробным анонсом своей первой модели Milivié 1. Она будет выпущена тиражом 22 экземпляра (намёк на одну миллионную общего тиража классического VW Beetle), желающие уже сейчас могут оформить заявку, первые готовые машины будут отгружены клиентам в июле 2023 года, производство всей партии завершится в мае 2025 года. Каждая машина будет сугубо индивидуальной, сконфигурированной под конкретного заказчика (в частности подрулевые лепестки из углепластика будут сделаны с учётом длины пальцев водителя), так что цена в 570 тысяч евро — это только начало.



За основу каждого Milivié 1 берётся стоковый VW Beetle в модификации 1303 из середины 70-х, но в ход идёт только остов кузова и отдельные фрагменты пола, да и те, как утверждается, будут переделаны и усилены. Наружное оперение и салон — полностью новые, их пластика напоминает различные классические модели Porsche. Передок немного удлинён, крышка двигателя получила эффектный спойлер типа «утиный хвостик», но общие пропорции «Жука» сохранены. Крылья увеличились в размерах, в них интегрирована новая контурная светодиодная «оптика».



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В салоне будут четыре индивидуальных ковшеобразных кресла с обогревом, классический трёхспицевый руль и современное двухэкранное «табло» (каждая часть имеет диагональ 12,3-дюйма) в корпусе из натурального дерево, которое предложит несколько вариантов графики — от ностальгического до современного. В передней панели сделаны открытые отсеки для хранения вещей, как у оригинального «Жука». В оснащении заявлены кондиционер, камеры, датчики парковки, датчики дождя и света, USB-порты, беспроводная зарядка для смартфона, розетка на 220 В, а главное — мощная аудиосистема ручной работы с девятью громкоговорителями.



Двигатель — вариация на тему классического 4-цилиндрового фольксвагеновского «оппозитника»: рабочий объём — 2,28 л, система питания — от двух карбюраторов Weber, но с электронным зажиганием, система выхлопа — из нержавеющей стали и титана. 56-литровый топливный бак будет изготовлен вручную. Выходные характеристики двигателя пока не раскрыты, но ясно, что они будут в разы лучше, чем у оригинального «Жука».



Коробка передач — перебранный вручную и доработаннай 4-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, что ставился на Porsche 911 Carrera 2 в 80-е годы. Этой коробке «пришьют» современное электронное управление и несколько режимов работы для комфортного использования в той или иной ситуации. Ручной режим будет честный, полностью контролируемый водителем.

Подвеска у Milivié 1 будет полностью новая, независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с регулируемыми двухтрубными амортизаторами. Тормоза — дисковые, диаметром 343 мм, с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. 19-дюймовые ажурные колёса якобы выполнены в стиле 60-х, но нам они больше напоминают колёса современных моделей Alfa Romeo.



Стоит ли Milivié 1 запрашиваемой цены, можно будет понять только после показа живой машины и оценки качества её исполнения, но если оно будет на уровне нашумевшего рестомода Volvo P1800 Cyan с похожей идеологией, то весь тираж разойдётся мгновенно. Volvo P1800 Cyan, к слову, стоит ещё дороже — от 700 тысяч долларов или 675 тысяч евро.

