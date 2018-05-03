Клонировавшая Evoque и Xray марка готовит к премьере новый кроссовер

Клонировавшая Evoque и Xray марка готовит к премьере новый кроссовер

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В Сети появились патентные изображения очередного китайского «паркетника».

«Поднебесная» марка Landwind прославилась тем, что в ее линейке есть копия Range Rover Evoque, а также кроссоверы с дизайном по мотивам Mercedes-Benz GLA и Lada Xray: это модели X7, Xiaoyao (произносится как «хасияяо») и X2 соответственно. Компания готовится представить еще один «паркетник», его патентные изображение растиражировали китайские СМИ.

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Внутризаводское обозначение новой модели – E315. Предполагается, что в продажу кросс поступит под индексом X4. Информации о «начинке» этого «китайца» на данный момент нет. По картинкам пока сложно определить, «вдохновлялись» ли дизайнеры Landwind моделью какого-либо более именитого бренда. Судя по всему, у кроссовера будет двухъярусная головная оптика: сверху – узкие полоски (наверняка светодиодные) ДХО, под ними – фары. Такое решение уже давно применяют многие марки.

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Что же касается моторов, то E315/X4, скорее всего, получит двигатели, которыми сегодня оснащаются другие модели Landwind. Так, обновленный X7 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 GTDI мощностью 163 л.с. (собственная разработка производителя), таким же мотором оснащается и Landwind Xiaoyao. Для последнего кросса еще предусмотрен лицензионный турбодвигатель Mitsubishi 1.5 (150 л.с.).

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На фото: обновленный Landwind X7. Рестайлинговую модель уже нельзя назвать точной копией Range Rover Evoque, но сходство все же осталось
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На фото: обновленный Landwind X7. Рестайлинговую модель уже нельзя назвать точной копией Range Rover Evoque, но сходство все же осталось
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На фото: Landwind X2
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На фото: Landwind Xiaoyao
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На фото: Landwind Xiaoyao

Наконец, клон Lada Xray – Landwind X2 – можно купить со 125-сильным «атмосферником» 1.6 от Changan (этот кросс построен на базе Changan CS35, марка Landwind – совместный проект компаний Changan и Jiangling Motors). Привод у всех перечисленных кроссоверов Landwind – только передний. Новый SUV также, вероятно, предложат лишь в версии 4×2 – полноприводные кроссоверы в Китае особым спросом не пользуются.

Отметим, в Поднебесной дела у Landwind идут не очень: по итогам прошлого года марка реализовала 42 544 автомобиля – почти вдвое меньше, чем в 2016-м (80 002 единицы).

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Landwind
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