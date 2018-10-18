У Mitsubishi и Guangzhou Automobile Group с 2012 года в Китае работает совместное предприятие GAC Mitsubishi Motors (GMMC): оно выпускает хорошо известные во всём мире кроссоверы и внедорожники Mitsubishi – ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero. Дела идут относительно неплохо: в 2017 году японская марка реализовала в КНР 171 003 автомобиля (на 53,4% больше, чем в 2016-м), а с января по август этого года продано 100 619 машин (на 36,1% больше по сравнению с АППГ).

В 2019 году Mitsubishi Motors хочет удвоить продажи в Китае, но есть проблема: в модельной линейке не хватает электрокара! Дело в том, что в следующем году в КНР вступает в силу правительственная программа квотирования «зелёного» автотранспорта: каждый производитель с объемом выпуска более 30 тысяч машин в год будет обязан продавать определённое количество электромобилей и подключаемых (plug-in) гибридов. Это количество будет определяться так называемыми кредитами: каждой модели отпустят некоторое количество этих самых кредитов, но больше всего их получат именно электромобили и plug-in гибриды. Так вот необходимо, чтобы в 2019 году не менее 10% от оценённого в кредитах объёма проданных (именно проданных, а не произведённых) машин составляли электромобили и plug-in гибриды, а в 2020-м доля «зелени» должна составить уже 12%. Если производители не будут соблюдать эту пропорцию, их будут штрафовать, то есть бизнес станет неприбыльным.

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Гибридный кроссовер Outlander PHEV у Mitsubishi в Китае не локализован, а современного электромобиля с большим запасом хода, за который можно было бы получить много кредитов, у японской фирмы сейчас вообще нет. За помощью обратились к партнёрам из Guangzhou Automobile Group, чтобы те снабдили китайских дилеров Mitsubishi своими «зелёными» моделями. Так, весной этого года в продажу поступил гибридный Eupheme PHEV (он же GAC GS4 PHEV), а на этой неделе подоспела и «электричка» Eupheme EV.

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Eupheme EV – это слегка обновлённый субкомпкатный (колесная база – 2560 мм, длина – 4337 мм) электрический кроссовер GAC GE3 530 (теперь EV530), который китайцы выпускают с прошлого года. Он оснащен синхронным электромотором мощностью 132 кВт (180 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с. Ёмкость литий-ионной аккумуляторной батареи не называется, а индекс 530 в обозначении модели указывает на заводской запас хода, то бишь 530 км, но это величина, не имеющая к реальной эксплуатации никакого отношения: она получается при равномерном прямолинейном движении со скоростью 60 км/ч.

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Сертифицированный по китайским нормам пробег на одной зарядке составляет 410 км, а по циклу NEDC (уже устаревшему и тоже имеющему весьма отдаленное отношение к реальности) – всего 310 км! Выходит, что на деле Eupheme EV протянет на одной зарядке не более 250 км, но сертифицированного запаса хода (410 км) достаточно для получения самой щедрой правительственной скидки при покупке электромобиля: если минимальная отпускная заводская цена составляет 226 500 юаней (2,14 млн рублей в переводе по текущему курсу), то с учетом госдотаций конечному потребителю Eupheme EV обойдется всего в 135 800 юаней (1,28 млн рублей). За такие деньги брать, скорее всего, будут, и Mitsubishi получит требуемое количество кредитов и избежит штрафов. Вот только китайское правительство обещает в ближайшие годы планомерно уменьшать объем дотаций, призванных стимулировать продажи «электромобилей» – мол, хватит: наращивайте тиражи, бейтесь за эффективность. Без скидок кредитная эффективность Eupheme EV устремиться к нулю, но пару лет можно протянуть и на этой модели, а там, глядишь, подоспеют действительно современные и дальнобойные электрокары, созданные в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.