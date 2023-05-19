КЛЮЧАВТО представляет новинки параллельного импорта VW Tayron, Talagon и Hyundai Celesta – во всех регионах присутствия

Пока все обсуждают новость о том, что в автосалонах РФ заканчиваются иностранные автомобили массового сегмента, «КЛЮЧАВТО» продолжает поставки параллельным импортом. На отечественный рынок приходят новинки, которые уже успели завоевать признание автовладельцев других стран. Среди них – кроссоверы Volkswagen Tayron , Volkswagen Talagon , а также седан Hyundai Celesta . Модели доступны для приобретения во всех автосалонах КЛЮЧАВТО от Кавказа до Сибири, а также на сайте автохолдинга. Знакомимся с ними ближе.

Volkswagen Tayron – это среднеразмерный кроссовер, который технически повторяет всеми любимый Volkswagen Tiguan, но отличается более современным дизайном и своими габаритами 4592x1860x1669. Автомобиль представлен в комплектации R-Line с турбомотором 2,0 TSI (220 л.с.), работающим в паре с 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Паркетник оснащен светодиодной оптикой и панорамным люком на крыше. Салон, выполненный в черной коже, порадует трехзонным климат-контролем и мультимедиасистемой с 12-дюймовым экраном.

Volkswagen Tayron 2018–н.в. 1 / 6 Volkswagen Tayron 2018–н.в. 2 / 6 Volkswagen Tayron 2018–н.в. 3 / 6 Volkswagen Tayron 2018–н.в. 4 / 6 Volkswagen Tayron 2018–н.в. 5 / 6 Volkswagen Tayron 2018–н.в. 6 / 6

Другая модель – габаритный кроссовер с тремя рядами сидений Volkswagen Talagon размерами 5152x2002x1795. Автохолдинг предлагает клиентам комплектацию Flagship, под капотом которой находится турбированный мотор 2,0 TSI (220 л.с.), 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с полным приводом. Для этого SUV заявлены матричные фары, полноскоростной адаптивный круиз-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка салона, 12-дюймовый цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли, панорамный люк на крыше и салон из натуральной кожи темной цветовой гаммы.

Volkswagen Talagon 2021–н.в.

Volkswagen Talagon 2021–н.в. 1 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 2 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 3 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 4 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 5 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 6 / 7 Volkswagen Talagon 2021–н.в. 7 / 7

Для автолюбителей, чьим потребностям отвечает тип кузова седан, КЛЮЧАВТО предлагает стильный и функциональный Hyundai Celesta в комплектации Eye-joy с 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Седан производится на той же платформе, что и знакомый Hyundai Solaris, однако гораздо более вместительный. Длина автомобиля равна 4405 мм при ширине 1750 мм и высоте 1470 мм.

Hyundai Celesta 2018–н.в.

Hyundai Celesta 2018–н.в. 1 / 5 Hyundai Celesta 2018–н.в. 2 / 5 Hyundai Celesta 2018–н.в. 3 / 5 Hyundai Celesta 2018–н.в. 4 / 5 Hyundai Celesta 2018–н.в. 5 / 5

Автомобили доступны с доставкой в любую точку продаж сети КЛЮЧАВТО – от Кавказа до Сибири.

Все подробности по ссылке.

Партнёрский материал