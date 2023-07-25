Kolesa.ru объявляют конкурс для самых активных комментаторов

Самое ценное для любого издания – это его аудитория. Чтобы это подчеркнуть, мы запускаем конкурс комментаторов, который пройдет с 1 по 31 августа. Десять самых активных комментаторов по итогам месяца получат призы от Kolesa.ru.

Kolesa.ru – это издание, всегда открытое для диалога. Мы не оставляем без внимания ни один комментарий, оперативно отвечаем на срочные вопросы и прислушиваемся к мнениям аудитории. И чтобы поддержать интересные диалоги наших постоянных читателей в комментариях и подбодрить активность новых пользователей, мы запускаем конкурс для самых активных комментаторов.

Правила предельно просты: вы оставляете комментарии на сайте, а мы по итогам августа выбираем десятку самых активных пользователей, которые получат ценные призы от наших постоянных партнеров: сигнатурные радар-детекторы и гибридные устройства от Neoline, видеорегистраторы и комбо-устройства от Prology и Ibox, пуско-зарядные устройства от Battery Service, компрессоры от Dunobil и другие гаджеты. Само собой, комментарии должны быть содержательными и не повторяющимися – спам, флуд, реклама и комментарии, нарушающие законодательство, не учитываются для участия в конкурсе. В остальном ограничений нет – общайтесь, делитесь мнениями, будьте взаимно вежливы и получайте призы. Удачи!

