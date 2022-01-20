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  • Volkswagen Коммерческие автомобили: объявлены результаты продаж по итогам 2021 года

Volkswagen Коммерческие автомобили: объявлены результаты продаж по итогам 2021 года

20.01.2022 138 0 1

В 2021 году Volkswagen Коммерческие автомобили (VWCV), как и все компании, ощутила на себе влияние пандемии коронавируса и вызванные ей проблемы на мировом рынке полупроводников. В течение года VWCV поставила клиентам в общей сложности 359 500 автомобилей, что на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом. «Нам почти удалось сохранить прошлогодний уровень отгруженных единиц, и вместе с этим мы наблюдаем высокий и растущий спрос на наши автомобили, – объясняет Ларс Краузе, член правления, ответственный за продажи и маркетинг марки Volkswagen Коммерческие автомобили. – Только в прошлом году полученные заказы выросли почти на 20% по сравнению с 2020 годом. Это сильный результат для VWCV. Поэтому наша главная задача на ближайшие месяцы – продолжать работать в этой сложной производственной ситуации, выполняя максимальное количество заказов».

 
Партнерский материал

Поставки модельного ряда

T-серия остается флагманской линейкой Volkswagen Коммерческие автомобили: количество единиц, отгруженных в 2021 году, выросло на 14,8% до 166 400 автомобилей. В прошлом году спрос на California 6.1 был особенно высоким: количество отгруженных экземпляров выросло на 20,2% до 19 300 единиц. В 2021 году также было представлено седьмое поколение Multivan, популярного семейного минивэна, который был поставлен дилерам в четвертом квартале. Новый Multivan построен на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя, кроме того, клиентам доступна версия с подключаемым гибридным приводом. Уже к концу года WVCV получила 13 500 заказов.

Volkswagen Multivan 2016–н.в.

Новый Caddy испытал наибольшие трудности в прошлом году из-за сложной ситуации на рынке полупроводников. В результате количество отгруженных городских фургонов сократилось на 24,5% и составило 85 200 единиц. Тем не менее количество заказов, полученных на новый Caddy, выросло на 21,3% в годовом исчислении, что является убедительным доказательством популярности автомобиля среди частных и корпоративных клиентов.

Продажи Amarok, который собирается только в Аргентине и с прошлого года не поставляется в Европу, сократились до 45 400 единиц (52 100 в 2020 году). Этим летом в продажу поступит новый Amarok: он появился в результате сотрудничества с Ford и снова будет доступен в Европе.

Crafter отгрузил в прошлом году 62 300 единиц (61 700 в 2020 году). При этом доля электрических автомобилей eCrafter выросла до 1500 единиц (+ 29,4%).

Volkswagen Amarok ﻿2016–н.в.

В 2021 году общее количество электрифицированных коммерческих автомобилей, поставленных клиентам, снова увеличилось: если в 2020 году оно составляло 2700, то в прошлом году этот показатель вырос на 35,1% до 3600. С мировой премьерой ID.Buzz 9 марта Volkswagen Коммерческие автомобили сделает еще один большой шаг на пути к масштабной электрификации.

Наряду с этим сохранялся высокий спрос на автомобили для отдыха премиум-класса: поставки калифорнийских моделей T6.1, Crafter и Caddy составили в общей сложности 23 300 единиц в 2021 году. Продажи популярного Camper Van выросли в прошлом году на 28%.

T Series166 400 (+14,8%)
Caddy85 200 (-24,5%)
Amarok45 400 (-13%)
Crafter62 300 (+1%)
California models23 300 (28,7%)
Electric models3 600 (35,1%)

Поставки по регионам

Западная Европа: количество автомобилей, поставленных клиентам, составило 248 700 (264 900 в 2020 году). Германия с 91 000 автомобилей (101 000) остается самым сильным рынком для VWCV, за ней следуют Великобритания с 36 800 (36 500) и Франция с 15 300 (15 900) единиц.

Восточная Европа: в прошлом году на рынке Восточной Европы объем поставок VWCV сократился на 9,4% и составил 30 200 автомобилей. Крупнейшим рынком региона остается Польша с двумя производственными площадками VWCV в Познани и Вжесне. Всего в стране было отгружено 9100 единиц (9600 в предыдущем году).

Северная и Южная Америка: в Мексике – единственном рынке VWCV в Северной Америке — было зафиксировано снижение до 4600 автомобилей (7000 в предыдущем году), а в Южной Америке рынки завершили год по-разному. В целом продажи в регионе увеличились на 16,5%, достигнув 32 900 автомобилей (28 200 в 2020). Такой позитивный результат обеспечил преимущественно аргентинский рынок, где было поставлено 18 700 автомобилей, что на 44,6% выше, чем в 2020 году. Одновременно с этим в Бразилии наблюдается падение продаж до 7900 единиц (-25,5%).

Volkswagen Caddy 2020–н.в.

Азиатско-Тихоокеанский регион: в 2021 году регион вырос на 10,7% до 17 500 автомобилей, поставленных клиентам. Австралия остается самым сильным рынком с хорошим показателем в 12 500 единиц (10 500 в предыдущем году).

Африка: после очень слабого 2020 года (7700 единиц) на африканском континенте было достигнут небольшой рост: объем поставленных автомобилей увеличился до 9000. В Южной Африке, самом сильном рынке региона, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, продажи достигли 5200 автомобилей (4300 в 2020 году).

Ближний Восток: после успешного 2020 года в регионе снова был зафиксирован рост на 12,9% до 16 600 автомобилей. Положительная тенденция укрепилась и на самом сильном рынке: Турция выросла на 17,0% до 14 700 автомобилей (12 500 автомобилей в 2020 году).

Примечание: Все цифры доставки, указанные выше, округлены до ближайшей сотни.

коммерческий транспорт статистика

 

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