Количество предложений на вторичном рынке сократилось более чем на половину

Партнёрский материал
Самое большое падение стоимости случилось у Lada Vesta 2017. Бестселлер АвтоВАЗа подешевел на 2,1%, с 532 тыс. до 521 тыс. руб. Второе место занимает Skoda Octavia 2016 – 1,6%, с 814 тыс. до 801 тыс. руб., а третье место с падением на 1,4% делят Ford Focus 2014 (с 518 тыс. до 511 тыс. руб.) и Toyota Camry 2010 г. в. (с 725 тыс. руб. до 715 тыс. руб.).
Падение спроса на рынке почти всегда сопровождается снижением цен. И в первую очередь оно касается наиболее свежих автомобилей. Это связано с тем, что их стоимость наиболее приближена к цене на новые автомобили. Поэтому продавцы вынуждены прибегать к большему дисконту, чтобы их предложение было более привлекательным по сравнению с предложением дилера на новую машину с учетом всех скидок и акций.
Кстати, в апреле Vesta 2017 пусть и осталась на лидирующих позициях по снижению цены (2,6%), но уступила лидерство не только Ford Focus 2014 (3,5%), но и Skoda Rapid 2015 (3,4%), и Skoda Octavia 2016 (2,9%). Выход в лидеры моделей Skoda и Ford я связываю с уходом с рынка частных продавцов, которые отложили продажу до лучших времен. В связи с этим выросла доля предложений по машинам, использовавшихся ранее в корпоративных парках, такси и каршеринге.
Camry 2010 отыграла назад мартовское снижение цен, и сейчас средняя цена составляет 732 тыс. рублей. Что на 1% выше показателя января (725 тыс.) и на 2,7% выше показателя марта (713 тыс.). Сейчас ситуация больше напоминает классическую для этой модели – при любых условиях старые Camry, как и большинство моделей Toyota, становятся только дороже.
В свою очередь, наибольший рост цены из Топ-20 популярных моделей с пробегом к середине апреля показал кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска, чья стоимость увеличилась на 12%, с 783 тыс. до 882 тыс. руб. Также на 3,4%, с 773 тыс. до 799 тыс. руб., выросла цена модели Volkswagen Passat 2014 г. в., и на 2,7% поднялась цена на Toyota Corolla 2012 г. в., с 640 тыс. до 656 тыс. руб. Кроме того, рост цен зафиксирован на такие модели пробегом, как KIA Cerato 2013, Mitsubishi Outlander 2015, Skoda Rapid 2015, Lada Largus 2016, Volkswagen Jetta 2012 и KIA Ceed 2015.
Так же тенденцию к увеличению цены по отношению к началу года сохраняют 7 моделей. При этом только 4 из них подорожали относительно марта. Это Volkswagen Jetta 2012 (рост 0,9% и 0,6% соответственно), Lada Largus 2016 (рост 1,7% и 0,6% соответственно), Volkswagen Tiguan 2014 (рост 1,6% и 2,5% соответственно), а также упомянутая ранее Toyota Camry 2010 (рост 1,0% и 2,7% соответственно).
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