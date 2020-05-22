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Количество предложений на вторичном рынке сократилось более чем на половину

22.05.2020 95 0 0

В апреле цены на вторичном рынке стабилизировались на фоне резкого сокращения предложения. Кризис «ударил» по карманам россиян, и многие решили перенести продажу своего автомобиля «до лучших времен». Суммарное количество предложений на модели из Топ 20 по отношению к марту сократилось на 60%. Однако средняя цена осталась около 640 тыс. рублей. 

 

Партнёрский материал

Самое большое падение стоимости случилось у Lada Vesta 2017. Бестселлер АвтоВАЗа подешевел на 2,1%, с 532 тыс. до 521 тыс. руб. Второе место занимает Skoda Octavia 2016 – 1,6%, с 814 тыс. до 801 тыс. руб., а третье место с падением на 1,4% делят Ford Focus 2014 (с 518 тыс. до 511 тыс. руб.) и Toyota Camry 2010 г. в. (с 725 тыс. руб. до 715 тыс. руб.). 

Михаил Ерцев, операционный директор Automama

Падение спроса на рынке почти всегда сопровождается снижением цен. И в первую очередь оно касается наиболее свежих автомобилей. Это связано с тем, что их стоимость наиболее приближена к цене на новые автомобили. Поэтому продавцы вынуждены прибегать к большему дисконту, чтобы их предложение было более привлекательным по сравнению с предложением дилера на новую машину с учетом всех скидок и акций. 

Кстати, в апреле Vesta 2017 пусть и осталась на лидирующих позициях по снижению цены (2,6%), но уступила лидерство не только Ford Focus 2014 (3,5%), но и Skoda Rapid 2015 (3,4%), и Skoda Octavia 2016 (2,9%). Выход в лидеры моделей Skoda и Ford я связываю с уходом с рынка частных продавцов, которые отложили продажу до лучших времен. В связи с этим выросла доля предложений по машинам, использовавшихся ранее в корпоративных парках, такси и каршеринге. 

Camry 2010 отыграла назад мартовское снижение цен, и сейчас средняя цена составляет 732 тыс. рублей. Что на 1% выше показателя января (725 тыс.) и на 2,7% выше показателя марта (713 тыс.). Сейчас ситуация больше напоминает классическую для этой модели – при любых условиях старые Camry, как и большинство моделей Toyota, становятся только дороже.

В свою очередь, наибольший рост цены из Топ-20 популярных моделей с пробегом к середине апреля показал кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска, чья стоимость увеличилась на 12%, с 783 тыс. до 882 тыс. руб. Также на 3,4%, с 773 тыс. до 799 тыс. руб., выросла цена модели Volkswagen Passat 2014 г. в., и на 2,7% поднялась цена на Toyota Corolla 2012 г. в., с 640 тыс. до 656 тыс. руб. Кроме того, рост цен зафиксирован на такие модели​ пробегом, как KIA Cerato 2013, Mitsubishi Outlander 2015, Skoda Rapid 2015, Lada Largus 2016, Volkswagen Jetta 2012 и KIA Ceed 2015. 

Так же тенденцию к увеличению цены по отношению к началу года сохраняют 7 моделей. При этом только 4 из них подорожали относительно марта. Это Volkswagen Jetta 2012 (рост 0,9% и 0,6% соответственно), Lada Largus 2016 (рост 1,7% и 0,6% соответственно), Volkswagen Tiguan 2014 (рост 1,6% и 2,5% соответственно), а также упомянутая ранее Toyota Camry 2010 (рост 1,0% и 2,7% соответственно).

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