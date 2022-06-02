Кольцо вокруг Санкт-Петербурга: строительство КАД-2 могли отложить из-за нехватки денег

Предполагалось, что трасса появится уже в 2024 году, однако теперь сообщается, что возведение объекта начнётся не раньше 2027-го.

Стоимость реализации масштабного проекта по возведению КАД-2 (ещё одна кольцевая автодорога вокруг Северной столицы) оценили примерно в 200 млрд рублей, причём сразу было оговорено, что в перспективе к началу строительных работ эта сумма может увеличиться до 300 млрд рублей (такую оценку дал глава Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов). Предположительно из-за нехватки денег начало возведения трассы было отложено на несколько лет.



Указанные выше суммы можно назвать ещё весьма оптимистичными. Так, по оценке генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, на которого ссылается «Коммерсант», с учётом роста цен на стройматериалы в 2021-ом и 2022 году на реализацию проекта строительства КАД-2, вероятно, понадобится около 450 млрд – 500 млрд рублей. В госкомпании общую стоимость возведения трассы пока не озвучивали, правда, в конце 2021 года председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко отмечал, что на 110-километровый участок, проходящий от М-11 до трассы «Скандинавия» потратят 170 млрд рублей.

Предполагалось, что КАД-2 появится уже в 2024 году. Однако теперь срок начала проектирования трассы по плану сдвинули на 2025 год, это значит, что собственно к строительным работам дорожники приступят не ранее 2027-го. Об этом в ходе транспортного форума в Сочи рассказал председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко. По его словам, разработка технико-экономического обоснования проекта будет завершена в начале 2023 года: в итоге из нескольких вариантов трассировки автомагистрали выберут окончательный.



Сейчас в списке на рассмотрение три маршрута: один из них проходит между Санкт-Петербургом и Всеволожском, ещё пара вариантов – между Всеволожском и Ладожским озером. Все эти версии предполагают, что будут созданы выходы на платную трассу М-11 «Нева» и Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД).

О строительстве «второго кольца» заговорили ещё в начале 2000-ых годов. Предполагается, что новая автомагистраль разгрузит имеющуюся кольцевую автодорогу. Совокупная протяженность КАД-2 составит порядка 210 км, дорога должна получить от четырёх до шести полос. Ожидается, что к 2040 году интенсивность движения по ней составит 24 тыс. машин в сутки.



По мнению Юрия Агафонова, строительство федеральных трасс в РФ продолжается слишком медленными темпами. Он считает, что КАД-2 можно построить в течение трёх лет, если работы начнутся с 2027 года. Однако это станет возможным только в случае строгого следования графику финансирования.

Напомним, Счётная палата ранее опубликовала отчёт, составленный по итогам проверки деятельности Автодора в период с 2015-го по 2020 год: было обнаружено несколько проблем. Согласно документу, одним из главных недочётов платных дорог в стране остаётся нехватка освещения. Кроме того, на таких трассах зафиксировано недостаточное количества автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

