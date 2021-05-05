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Компактный семиместный кроссовер Jeep: новые изображения

05.05.2021 235 0 0

На прошлой неделе появились свежие шпионские фотографии будущей новинки, на которых видны некоторые особенности внешности трёхрядного кроссовера.

 

Слухи о появлении этой модели ходили достаточно давно, и прошлой осенью появилось официальное подтверждение этой информации, когда компания Jeep анонсировала новинку. За основу для семиместного кроссовера будет взят хорошо известный на нашем рынке паркетник Compass, при этом он получит оригинальное оформление передней и задней частей. Так, уже на шпионских фотографиях видно, разъём капота имеет изломы по краям, что означает появление фар оригинальной формы. Решётка радиатора станет чуть крупнее по высоте, а в боковых воздухозаборниках бампера расположатся горизонтальные светодиодные полоски дневных ходовых огней.

Основным изменением по сравнению с моделью Compass станет более просторный салон, ради этого будут увеличены колёсная база и задний свес. Вероятно, сбоку не стоит ожидать существенных дизайнерских преобразований, а вот сзади новинку будет легко отличить по более высоко расположенным фонарям: они станут более узкими и будут размещены вплотную к заднему окну. Также немного изменится крышка багажника и задний бампер, который получит более узкие элементы светотехники.

Новый кроссовер, имя которого пока не объявлено, разрабатывается бразильским отделением FCA, там же и наладят его выпуск. Он будет построен на той же платформе Small Wide 4x4, которую использует и Compass. Он будет оснащён турбомоторами, среди которых могут быть дизельный 2.0 MuliJet и новый битопливный 1.3 Firefly (Turbo 270 Flex), который потребляет бензин и этанол и уже устанавливается на рестайлинговый Compass, а также обновлённый пикап Fiat Toro.  

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Рестайлинговый Jeep Compass
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Рестайлинговый Jeep Compass
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Рестайлинговый Jeep Compass
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О перспективах трёхрядного кроссовера в России информации нет, однако у нас можно приобрести Jeep Compass, который предлагается с единственным бензиновым мотором 2.4 мощностью 150 л.с. в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Базовая комплектация Longitude оценивается в 2 900 000 рублей, более богатая Limited – в 3 180 000 руб.

Напомним, месяц назад мы провели тест-драйв Jeep Wrangler Rubicon.

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1 комментарий
05.05.2021 19:28
BARDIA92

На http://auctionauto.kg ежедневно выставляется на аукцион более 100 000 штук.
Фирма, лучшие цены, заказывали через автоконцерн

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