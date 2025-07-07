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  • Компактвэн Hyundai Stargazer сменит имидж после рестайлинга: официальные изображения

Компактвэн Hyundai Stargazer сменит имидж после рестайлинга: официальные изображения

07.07.2025 323 0 0

Компания Hyundai анонсировала скорую премьеру обновленного бюджетного вэна Stargazer. Судя по тизерам, модель получит более брутальный облик. Техника же, как ожидается, будет прежней.

Недорогой компактвэн Hyundai Stargazer с распашными задними дверями, ближайшим родственником которого является паркетник Creta, дебютировал в 2022-м. Год спустя у него появилась «внедорожная» версия с приставкой в виде буквы X в названии. Выпуск семейства налажен в Индонезии. Изначально модель была адресована странам Юго-Восточной Азии, но затем ее также стали продавать на Ближнем Востоке. Впрочем, премьера пережившего масштабный рестайлинг вэна все равно пройдет на производственной родине – она состоится в рамках автосалона GIIAS-2025, который откроется в Джакарте через пару недель. Ну а пока рассматриваем тизеры.

Рестайлинговый Hyundai Stargazer
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Рестайлинговый Hyundai Stargazer
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Судя по картинкам, модель сменит имидж. Вместо «космического» дизайна в стиле полноценного минивэна Staria у компактвэна будет более брутальная внешность. Hyundai Stargazer получит фары привычной формы, при этом к ним пристыкуют вертикальные диодные «клыки» ходовых огней, вдобавок головную оптику объединит светящаяся же полоска. Другими также станут капот, радиаторная решетка, бамперы, багажная дверь и задние фонари. Наконец, на крыше Stargazer установят более развитые рейлинги.

Рестайлинговый Hyundai Stargazer

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри установят полноценное табло, тогда как у актуального Hyundai Stargazer корпус экрана мультимедиа лишь примыкает к приборке, а сами приборы «утоплены». Вероятно, как и прежде, компактвэн будет доступен с семи- или шестиместным салоном.

Дореформенный Hyundai Stargazer
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Дореформенный Hyundai Stargazer
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Дореформенный Hyundai Stargazer
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Дореформенный Hyundai Stargazer
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Дореформенный Hyundai Stargazer
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Дореформенная кросс-версия Hyundai Stargazer X
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Местные профильные СМИ полагают, что радикально преобразившийся Stargazer предложат с прежней техникой. Нынешний вэн в Индонезии представлен с бензиновым атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.), который сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод исключительно передний.

Больше подробностей о рестайлинговом Hyundai Stargazer должно появиться ближе к дате презентации.

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