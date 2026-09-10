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Компания Zotye вновь объявила о возрождении и запустила в производство хэтчбек Wink Y01

10.09.2026 815 0 0
Компания Zotye вновь объявила о возрождении и запустила в производство хэтчбек Wink Y01

Китайская компания Zotye Auto уже шестой год находится в кризисе и почти не производит машин, но умирать решительно отказывается. 9 сентября Zotye Auto объявила о начале пилотного выпуска на своём заводе в Юнкане (провинция Чжэцзян) субкомпактного электрического хэтчбека Wink Y01, с которым рассчитывает добиться успеха на внешних рынках.

Zotye Auto была основана в 2005 году, её автомобили хорошо известны в России. Пик продаж Zotye в Китае пришёлся на 2016 год — тогда компании удалось реализовать порядка 330 тысяч автомобилей. Zotye без стеснения копировала дизайн успешных западных моделей, но к 2020-м эта практика стала считаться дурным тоном. Zotye вообще вела бизнес в агрессивном ключе, много тратила на рекламу и продвижение, но мало на инжиниринг, что, видимо, и привело её к краху.

В 2020 году Zotye подала заявление о банкротстве и вступила в длительный период реструктуризации. В 2022 году этот период закончился, основным собственником Zotye Auto стала инвестиционная группа Jiangsu Shenshang Holding Group. В октябре 2022 года Zotye бодро объявила о возобновлении производства автомобилей, но в реальности с тех пор были выпущены в лучшем случае несколько десятков машин, то есть компания толком не оклемалась. Тем не менее акции Zotye Auto до сих пор котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, выручка в её отчётах получается от выпуска и продажи запчастей, а также от продажи ненужных активов, в том числе земельных участков.

На этой неделе Zotye Auto внезапно объявила о начале выпуска новой модели — электрического хэтчбека Wink Y01 (Wink переводится с английского как «подмигивание»). В пресс-релизе сказано, что новинка предназначена для внешних рынков и что дальнейшее развитие бизнеса будет зависеть от того, получит Zotye Auto необходимое финансирование от инвесторов или нет. В Китае Wink Y01 продавать нельзя, так как ранее в этом году Минпром КНР аннулировал лицензию автопроизводителя Zotye Auto.

Wink Y01

В пресс-релизе Zotye Auto указаны лишь ключевые размеры Wink Y01: габаритная длина — 3912 мм, ширина — 1745 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 2520 мм. Информации о технике нет.

На самом деле Wink Y01 — это не новая модель, а мертворождённый проект Qingcheng Shidai VC стартапа Qingcheng Shidai, впервые показанный в виде концепта ещё в 2021 году. Своего завода и лицензии автопроизводителя у Qingcheng Shidai не было, поэтому стартап обратился к BAIC Ruixiang — одной из дочерних структур автоконцерна BAIC. Стартап в итоге прогорел, хэтчбек Qingcheng Shidai VC превратился в Ruixiang Hoen O2, но так и не был запущен в серийное производство, так как финансовые проблемы начались уже у BAIC Ruixiang.

Zotye выкупила у BAIC Ruixiang по дешёвке проект электрического хэтчбека и оснастку для его производства, в результате чего Ruixiang Hoen O2 в 2023 году морфировал в хэтчбек Jiangnan U2 с элементами ретро-дизайна, напоминающими о старом Suzuki Alto. Jiangnan Automobile — это небольшая китайская компания, которая раньше выпускала по лицензии Suzuki Alto и в 2007 году была поглощена Zotye.

Jiangnan U2
Jiangnan U2
1 / 3
Jiangnan U2
Jiangnan U2
2 / 3
Jiangnan U2
Jiangnan U2
3 / 3

Jiangnan U2 тоже так и не стал серийным из-за хронической нехватки средств у Zotye, и вот теперь он превратился в Wink Y01, при этом выглядит он как исходный Qingcheng Shidai VC, ретро-дизайн от Jiangnan U2 решили не использовать.

Короче говоря, пока что деятельность Zotye Auto не внушает большого оптимизма, но надо отдать должное жизнестойкости этого некогда видного игрока китайского авторынка.

хэтчбек Китай электромобиль новинки бизнес Zotye
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