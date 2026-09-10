Компания Zotye вновь объявила о возрождении и запустила в производство хэтчбек Wink Y01

Китайская компания Zotye Auto уже шестой год находится в кризисе и почти не производит машин, но умирать решительно отказывается. 9 сентября Zotye Auto объявила о начале пилотного выпуска на своём заводе в Юнкане (провинция Чжэцзян) субкомпактного электрического хэтчбека Wink Y01, с которым рассчитывает добиться успеха на внешних рынках.

Zotye Auto была основана в 2005 году, её автомобили хорошо известны в России. Пик продаж Zotye в Китае пришёлся на 2016 год — тогда компании удалось реализовать порядка 330 тысяч автомобилей. Zotye без стеснения копировала дизайн успешных западных моделей, но к 2020-м эта практика стала считаться дурным тоном. Zotye вообще вела бизнес в агрессивном ключе, много тратила на рекламу и продвижение, но мало на инжиниринг, что, видимо, и привело её к краху.

В 2020 году Zotye подала заявление о банкротстве и вступила в длительный период реструктуризации. В 2022 году этот период закончился, основным собственником Zotye Auto стала инвестиционная группа Jiangsu Shenshang Holding Group. В октябре 2022 года Zotye бодро объявила о возобновлении производства автомобилей, но в реальности с тех пор были выпущены в лучшем случае несколько десятков машин, то есть компания толком не оклемалась. Тем не менее акции Zotye Auto до сих пор котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, выручка в её отчётах получается от выпуска и продажи запчастей, а также от продажи ненужных активов, в том числе земельных участков.

На этой неделе Zotye Auto внезапно объявила о начале выпуска новой модели — электрического хэтчбека Wink Y01 (Wink переводится с английского как «подмигивание»). В пресс-релизе сказано, что новинка предназначена для внешних рынков и что дальнейшее развитие бизнеса будет зависеть от того, получит Zotye Auto необходимое финансирование от инвесторов или нет. В Китае Wink Y01 продавать нельзя, так как ранее в этом году Минпром КНР аннулировал лицензию автопроизводителя Zotye Auto.

Wink Y01

В пресс-релизе Zotye Auto указаны лишь ключевые размеры Wink Y01: габаритная длина — 3912 мм, ширина — 1745 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 2520 мм. Информации о технике нет.

На самом деле Wink Y01 — это не новая модель, а мертворождённый проект Qingcheng Shidai VC стартапа Qingcheng Shidai, впервые показанный в виде концепта ещё в 2021 году. Своего завода и лицензии автопроизводителя у Qingcheng Shidai не было, поэтому стартап обратился к BAIC Ruixiang — одной из дочерних структур автоконцерна BAIC. Стартап в итоге прогорел, хэтчбек Qingcheng Shidai VC превратился в Ruixiang Hoen O2, но так и не был запущен в серийное производство, так как финансовые проблемы начались уже у BAIC Ruixiang.

Zotye выкупила у BAIC Ruixiang по дешёвке проект электрического хэтчбека и оснастку для его производства, в результате чего Ruixiang Hoen O2 в 2023 году морфировал в хэтчбек Jiangnan U2 с элементами ретро-дизайна, напоминающими о старом Suzuki Alto. Jiangnan Automobile — это небольшая китайская компания, которая раньше выпускала по лицензии Suzuki Alto и в 2007 году была поглощена Zotye.

Jiangnan U2 1 / 3 Jiangnan U2 2 / 3 Jiangnan U2 3 / 3

Jiangnan U2 тоже так и не стал серийным из-за хронической нехватки средств у Zotye, и вот теперь он превратился в Wink Y01, при этом выглядит он как исходный Qingcheng Shidai VC, ретро-дизайн от Jiangnan U2 решили не использовать.

Короче говоря, пока что деятельность Zotye Auto не внушает большого оптимизма, но надо отдать должное жизнестойкости этого некогда видного игрока китайского авторынка.

