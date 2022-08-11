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Компания Yokohama возобновила производство шин в РФ

11.08.2022 44 0 0

Снова начал полноценно работать шинный завод японской компании, расположенный в Липецкой области. Предприятие находилось в простое несколько месяцев. Теперь компании удалось наладить поставки сырья.

 

В РФ на рынке новых машин и автомобильных компонентов продолжается кризис: в течение последних нескольких месяцев часть иностранных компаний закрыли российские офисы, остановили местные заводы, некоторые продают свой местный бизнес. Однако есть и те, кто возобновляет выпуск продукции по мере возможностей: например, после налаживания отношений с новыми поставщиками или создания иных логистических цепочек. В этом списке оказалась японская компания Yokohama.
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Шинный завод Yokohama начал работу в ОЭЗ «Липецк» в 2008 году, на сегодняшний день штат этой производственной площадки насчитывает 760 человек. Здесь налажен выпуск различных покрышек для автомобилей, в том числе предназначенных для моделей премиум-класса.

Местное предприятие японской компании приостановило работу весной текущего года. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова причина была связана с логистическими проблемами: у предприятия был дефицит сырья, которое ранее поставлялось из-за границы.

Завод Yokohama возвращался к работе поэтапно, процесс стартовал в начале лета. Сначала мощности площадки удалось загрузить лишь на 20%, постепенно этот показатель рос, в соответствии с появлением новых цепочек поставок каучука. Сегодня, 11 августа, предприятие смогло вернуться к плановому объёму производства шин, об этом рассказали в пресс-службе особой экономической зоны «Липецк». Теперь все сотрудники завода получают заработную плату в полном объёме (во время простоя незанятым сотрудникам платили две трети зарплаты).

В начале текущего месяца стало известно о том, что немецкая компания Continental возобновила производство автомобильных покрышек на своём заводе в Калуге. Напомним, мощности этого предприятия рассчитаны на выпуск 4 млн шин в год, при этом в перспективе ежегодный показатель мог бы вырасти до 16 млн единиц. Продукция выпускается под тремя брендами компании: Continental, Gislaved и Matador.

Известно, что шины на калужской площадке будут производиться в объёме, достаточном, чтобы «удовлетворить потребности авторынка». При этом ранее предполагалось, что уровень выпуска покрышек после снятия завода «с паузы» окажется ощутимо ниже по сравнению с тем, который был до приостановки конвейера. Вероятно, это связано с сократившимся объёмом экспорта, а также со снижением количества новых выпускаемых автомобилей в стране.

Часть компаний покинула российский рынок, в этом списке есть, к примеру, французская Michelin, а также финская Nokian Tyres: этот производитель, вероятно, продаст свой шинный завод во Всеволожске (Ленинградская область). Как сообщалось ранее, в результате здесь продолжат выпускать покрышки, но уже под другой маркой. Ожидается, что новой компании придётся искать дополнительные рынки сбыта: ранее шины Nokian с местной пропиской отправлялись в том числе в Европу.

Россия шины и диски производство

 

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