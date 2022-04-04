Конференция «Высшая Передача» от Авито Авто удостоена премии «Событие года»

«Высшая Передача» — серия конференций Авито Авто для профессионалов авторынка — стала серебряным призером в номинации «Лучшее Road Show» премии «Событие года». В серии из 8 конференций, проведенных в 6 городах России, приняли участие более 100 экспертов авторынка и свыше 1500 представителей бизнеса.

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Ежегодная национальная премия «Событие года» — это крупнейшая профессиональная премия России в области event-индустрии. Итоги 10-й по счету премии «Событие года» были подведены 30 марта 2022 года в пространстве Grand Ballroom Moscow. Серия конференций Авито Авто «Высшая передача» получила серебряную награду в номинации «Лучшее Road Show».



«Высшая передача» — это серия конференций Авито Авто для b2b аудитории — автодилеров и профессионалов, связанных с автоиндустрий (руководителей отделов продаж и маркетинга и собственников автомобильного бизнеса). Цикл деловых мероприятий, которые в зависимости от ситуации в стране оперативно корректировались по формату — онлайн, офлайн или гибрид — включал в себя выступления лидеров индустрии, воркшопы экспертов и дискуссии о трендах автомобильной отрасли.

Андрей Бородкин, Руководитель ивент маркетинга Авито: «Мы благодарим жюри премии «Событие года» за высокую оценку конференций «Высшая передача», которые в сложный для автомобильного рынка период стали площадкой для обмена опытом и обсуждения самых актуальных тем российского автобизнеса — последних трендов авторынка, аналитики, бизнес-кейсов, методов по увеличению продаж, инсайтов. Экспертиза Авито Авто и крупнейших представителей автобизнеса воплотилась в более 50-ти часов уникального контента, снятого во время проведения конференций».

Игорь Демидов, CEO N:OW Agency: «Изучая рынок и активность конкурентов, мы отметили тот факт, что большинство бизнес-мероприятий (особенно конференций) проходят в исключительно формальном, недружественном аудитории стиле, когда бренд в лице своих спикеров пытается донести до гостей информацию, не создав открытой, позитивной атмосферы на площадке. Мы решили исправить эту ситуацию и предложить новый формат вовлечения аудитории и площадку для проведения конференции. Конференции «Высшая передача» Авито Авто стали местом, где идеально сочетается бизнес, дружественная атмосфера и интересный для гостей контент».

В рамках «Высшей передачи» в течение года было проведено 8 конференций в 6 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург. Участниками конференций стали представители крупнейших региональных дилерских центров, крупные игроки авторынка в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники и другие представители автомобильного бизнеса в России.

