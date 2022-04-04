События ×
  • Конференция «Высшая Передача» от Авито Авто удостоена премии «Событие года»

Конференция «Высшая Передача» от Авито Авто удостоена премии «Событие года»

04.04.2022 72 0 1

«Высшая Передача» — серия конференций Авито Авто для профессионалов авторынка — стала серебряным призером в номинации «Лучшее Road Show» премии «Событие года». В серии из 8 конференций, проведенных в 6 городах России, приняли участие более 100 экспертов авторынка и свыше  1500 представителей бизнеса.

 

Партнерский материал​

Ежегодная национальная премия «Событие года» — это крупнейшая профессиональная премия России в области event-индустрии. Итоги 10-й по счету премии «Событие года» были подведены 30 марта 2022 года в пространстве Grand Ballroom Moscow. Серия конференций Авито Авто «Высшая передача» получила серебряную награду в номинации  «Лучшее Road Show».

«Высшая передача» — это серия конференций Авито Авто для b2b аудитории — автодилеров и профессионалов, связанных с автоиндустрий (руководителей отделов продаж и маркетинга и собственников автомобильного бизнеса). Цикл деловых мероприятий, которые в зависимости от ситуации в стране оперативно корректировались по формату  — онлайн, офлайн или гибрид — включал в себя выступления лидеров индустрии, воркшопы экспертов и дискуссии о трендах автомобильной отрасли.

Андрей Бородкин, Руководитель ивент маркетинга Авито: «Мы благодарим жюри премии «Событие года» за высокую оценку конференций «Высшая передача», которые в сложный для автомобильного рынка период стали площадкой для обмена опытом и обсуждения самых актуальных тем российского автобизнеса — последних трендов авторынка, аналитики, бизнес-кейсов, методов по увеличению продаж, инсайтов. Экспертиза Авито Авто и крупнейших представителей автобизнеса воплотилась в более 50-ти часов уникального контента, снятого во время проведения конференций».

Игорь Демидов, CEO N:OW Agency: «Изучая рынок и активность конкурентов, мы отметили тот факт, что большинство бизнес-мероприятий (особенно конференций) проходят в исключительно формальном, недружественном аудитории стиле, когда бренд в лице своих спикеров пытается донести до гостей информацию, не создав открытой,  позитивной атмосферы на площадке. Мы решили исправить эту ситуацию и предложить  новый формат вовлечения аудитории и площадку для проведения конференции. Конференции «Высшая передача» Авито Авто стали местом, где идеально сочетается бизнес, дружественная атмосфера и интересный для гостей контент».

В рамках  «Высшей передачи» в течение года было проведено 8 конференций в 6 городах  России — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург. Участниками конференций стали представители крупнейших региональных дилерских центров, крупные игроки авторынка  в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники и другие представители автомобильного бизнеса в России.

Россия события

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Ограничение минимальной скорости – как обозначается, где встречается и что грозит за нарушение Главным нарушением, связанным со скоростью, является ее превышение. Максимальная скорость контролируется повсеместно, и за слишком быструю езду предусмотрена прогрессивная шкала наказания в... 101 0 0 04.04.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Renault Sandero Stepway I (B90) Подкласс кросс-хэтчей появился на Южноамериканском континенте еще в 2004 году. Рецепт их создания предельно прост: берем обычный городской автомобиль, несколько увеличиваем его дорожный прос... 9216 4 2 03.04.2022
Статьи / История Рама, алюминий, невероятный дизайн и Чип Фуз: как и благодаря кому появился Plymouth Prowler Казалось бы, нет ничего более разного и несовместимого, чем классический американский хот-род и современный, да еще и физически новый автомобиль. Ведь первый – это явление суб- и даже контрк... 1096 0 16 02.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21970 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18420 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14585 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings