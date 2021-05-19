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  • Конкурент Ford F-150: Toyota готовит новое поколение полноразмерного пикапа Tundra

Конкурент Ford F-150: Toyota готовит новое поколение полноразмерного пикапа Tundra

19.05.2021 233 0 0

Новинка японского бренда, предназначенная для рынка США, дебютирует в текущем году. Пока компания поделилась тизером «следующего» грузовика.

 

Toyota выпускает свой полноразмерный пикап Tundra в США с 1999 года. С тех пор модель всего лишь раз сменила поколение: модель актуальной второй генерации появилась в 2007 году, а обновление пережила в 2014-ом. Продажи грузовика снижаются в течение последних двух лет, так, по итогам 2020-го дилеры в Штатах реализовали 109 203 экземпляра, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. До лидера сегмента – Ford F-series модели, безусловно, далеко (787 422 шт., -12%), однако при этом японский пикап ощутимо обгоняет Nissan Titan (26 439 шт., -16%). Сейчас Toyota занимается разработкой Tundra третьего поколения.

На фото: актуальный пикап Toyota Tundra

Информации о будущей новинке пока немного. Ранее на дорогах попадались замаскированные прототипы «третьей» Tundra, но внешность модели по-прежнему остаётся загадкой. Презентация должна состояться в текущем году, не исключено, что модель дебютирует уже скоро, ведь компания начала тизерную кампанию.

На опубликованном изображении показана передняя часть новой Toyota Tundra, но, по сути, видно лишь силуэт: сам автомобиль скрыт некой «туманной дымкой». Судя по тизеру, у «третьего» пикапа будет новая светодиодная головная оптика. На «внедорожность» этого грузовика намекает дополнительное освещение: огни расположены по центру радиаторной решётки, также лампочки имеются под линией капота.

Ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть Toyota Tundra нового поколения. Предполагалось, что автомобиль получит несколько увеличенную решётку радиатора с новой отделкой, иную головную оптику и изменённые фонари, а также другие бамперы. Боковины могут стать рельефнее за счёт новых подштамповок на передних и задних крыльях.

На фото: салон актуального пикапа Toyota Tundra

По предварительным данным, в основу новой Toyota Tundra ляжет платформа Toyota F1 (TNGA-F) body-on-frame. На этой же «тележке» будут базироваться крупные внедорожники бренда, такие как Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma. Предполагается, что у «третьего» грузовика Tundra под капотом будет «турбошестёрка» объемом 3,5 литра. Его отдача может составить около 450 л.с. Пока что неизвестно, заменит ли он нынешний 381-сильный мотор V8 объёмом 5,7 литра. Кроме того, у модели наверняка будет и гибридная модификация, подробностей о ней пока нет.

Тизер Toyota Tundra нового поколения

Ожидается, что продажи Toyota Tundra нового поколения начнутся в четвёртом квартале 2021 года. Информации о ценах, даже ориентировочных, пока нет. Отметим, сейчас стартовая стоимость автомобиля в США составляет 34 025 долларов (эквивалентно 2,5 млн рублей по текущему курсу). За топовую версию пикапа американцы отдают не менее 49 245 долларов (около 3,6 млн рублей).

Тем временем японская компания готовит ещё одну новинку – внедорожник Toyota Land Cruiser 300. В текущем месяце мы публиковали рендеры будущего автомобиля, который должны рассекретить в ближайшее время.

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