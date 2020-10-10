Японский пикап на рынке уже достаточно давно, поэтому мы решили представить, какой может получиться Тундра следующего поколения.

Полноразмерный японский пикап ведёт свою историю с 1999 года, когда показали первое поколение модели. В 2006 году на Международном автосалоне в Чикаго состоялась премьера Tundra второго поколения, и, пройдя через несколько рестайлингов, последний их которых произошёл в 2017 году, пикап производится до сих пор. На базе Тундры, кстати, построен внедорожник Sequoia, который также является долгожителем нынешнего автомобильного рынка, и мы ранее представляли, какой может быть Секвойя нового поколения.

Форма и пропорции кузова Tundra второго поколения весьма удачны, да и большим пикапам не требуется какого-то кардинального преображения внешности в силу своего назначения, поэтому основные изменения мы произвели спереди и сзади. Пока нет никаких шпионских фотографий новой Тундры, и мы можем ориентироваться лишь на стиль последних новинок Toyota. Пикап получил немного увеличенную решётку радиатора с новой отделкой, более узкие и вытянутые по горизонтали светодиодные фары и другой бампер. Боковины стали более рельефными за счёт новых подштамповок на передних и задних крыльях. Пикап заметно преобразился и сзади благодаря новым фонарям со светодиодными элементами в стиле обновлённого Hilux и другому бамперу. Также Tundra получила новые боковые зеркала, которые теперь расположены на ножках (кстати, зеркала на нынешней Тундре не менялись со времени самой первой модификации образца 2006 года).

Нынешняя Tundra предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей. Базовым является 8-цилиндровый 4.6 (1UR-FE), развивающий 310 л.с. и 439 Нм крутящего момента. Более мощная модификация комплектуется мотором 5.7 V8 (3UR-FE) мощностью 381 л.с. и 543 Нм крутящего момента. Привод может быть как задним, так и полным, коробка передач – 6-ступенчатый «автомат».

Нынешняя Toyota Tundra 1 / 2 Нынешняя Toyota Tundra 2 / 2

Сегодня в России Toyota Tundra официально не представлена, однако можно приобрести обновлённый Hilux Double Cab, цены на который начинаются с отметки в 2 472 000 рублей (2.4D MT, 150 л.с.). Более мощный 200-сильный вариант 2.8D с «автоматом» обойдётся минимум в 2 867 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Toyota Tundra за 1,5 миллиона рублей.