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  • Конкурент растянутой Джетты от Changan сменил имидж и получил новый салон

Конкурент растянутой Джетты от Changan сменил имидж и получил новый салон

15.08.2022 300 0 1

После второго рестайлинга китайская «четырехдверка» радикально преобразилась как снаружи, так и внутри. А вот технику менять не стали: модель по-прежнему будет доступна с безальтернативным полуторалитровым турбомотором.

 

Седан Changan Raeton CC стартовал в Поднебесной в конце 2017 года. Напомним, с более крупным «просто» Raeton, который когда-то был доступен в России, эта модель, кроме имени, ничего общего не имеет (к слову, старшая «четырехдверка» уже давно отправлена в отставку и на родине). Рестайлинг седан пережил в прошлом году, и все же компания Changan решила еще раз модернизировать модель, только теперь обновок гораздо больше. Сам производитель пока распространил лишь дизайн-скетчи и эскизы такой «четырехдверки», да объявил новое название – Raeton Plus. Между тем еще в июне в базу минпрома КНР внесли полноценные фото и основные характеристики.

Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Седану полностью перекроили переднюю часть и корму. Так, Changan Raeton Plus обрел новые бамперы, капот и радиаторную решетку (она отныне безрамочная, как у моделей серии Uni), еще появились узкие диодные фары, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже. Итого, Плюс выглядит гораздо солиднее предшественника.

Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Changan Raeton Plus
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Любопытно, что новый обвес никак не повлиял на габариты «четырехдверки», они прежние: длина – 4800 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1465 мм, расстояние между осями – 2770 мм. То есть по своим размерам Raeton Plus близок к китайскому рестайлинговому седану Volkswagen Sagitar (по сути, представляет собой удлиненную версию глобальной VW Jetta).

Changan Raeton Plus на фото китайского минпрома
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Changan Raeton Plus на фото китайского минпрома
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Changan Raeton Plus на фото китайского минпрома
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Внутри модель Changan тоже радикально преобразилась: тут новые передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо и селектор коробки. Заменили даже карты дверей. Ну а главная «фишка» в салоне – крупное табло, то есть объединенные между собой цифровая «приборка» и экран мультимедийной системы. Вдобавок по центру красуется тонкая сенсорная полоска, на которую вынесли управление «климатом» и другими функциями.

Двигатель менять не стали: Raeton Plus предложат с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с. Коробки сертификационный орган не указывает. Дореформенный Raeton CC доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – скорее всего, она же досталась и Плюсу.

Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга
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Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга
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Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга
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Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга
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Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга
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На китайский рынок Changan Raeton Plus выйдет до конца текущего года. Не исключено, что прежний седан с приставкой CC останется в строю – по крайней мере, на какое-то время: такая модель в Поднебесной сейчас стоит от 14 500 долларов.

В России Changan седаны сегодня не продает. В начале прошлого года местный офис марки заявил о планах вывести на наш рынок некую четырехдверную модель, но с тех пор о таинственной легковушке ничего не слышно.

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