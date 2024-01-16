Конкурент Sandero от MG: марка дразнится, но дизайн уже раскрыт

Европейское подразделение MG (сегодня марка принадлежит китайскому концерну SAIC) анонсировало хэтчбек MG 3 нового поколения: премьера небольшой пятидверки пройдет на Женевском автосалоне, который откроется в конце февраля. Напомним, предыдущая «тройка» в серийном виде дебютировала в 2011 году, последний рестайлинг провели в 2017-м, на сегодня хэтч уже покинул большинство рынков сбыта MG.

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Анонс бренда сопровождают тизерные ролики, включая видео с испытаний замаскированного прототипа. Впрочем, компания зря интригует: внешность MG 3 давно раскрыта на патентных изображениях, кроме того, в Сети можно найти шпионское фото с машиной без лоскутка камуфляжа. Так вот дизайн революционным не назовешь, глаз цепляется разве что за агрессивный бампер да острые грани по бокам. Но это хотя бы отдельная разработка MG, а не очередной клон модели Roewe (этим брендом тоже владеет SAIC).



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Интерьер еще не засвечен. Впрочем, и так понятно, что внутри будут виртуальная приборка и крупный экран мультимедийной системы, вопрос лишь в том, как их оформят: оставят отдельными или в виде табло.



Электрокаром MG 3 не будет, но раз главным рынком для новинки станет Европа, то хэтч, разумеется, все же электрифицируют, то есть ему достанется гибридная установка. Других подробностей о технике пока нет.

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Одним из главных конкурентов будущего MG 3 многие европейские СМИ считают Dacia Sandero, хотя у последнего хэтчбека и нет гибридной версии. К примеру, в Германии цена Сандеро сейчас начинается с отметки в 11 300 евро.

