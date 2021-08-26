Короткий Kia Sportage для Европы: новые изображения

Вчера корейская компания распространила первые официальные скетчи будущего короткого кроссовера для европейского рынка, на основе которых у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Премьера Sportage пятого поколения состоялась в прошлом месяце, но пока показали только вариант для домашнего рынка. Скоро к нему присоединится и версия для рынка Европы, которая будет иметь ряд заметных внешних отличий. В целом до центральных стоек кроссоверы будут практически идентичными, за исключением оформления переднего бампера: воздухозаборники станут чуть более крупными, вокруг них появятся оригинальные декоративные вставки в цвет кузова. Также короткий Sportage получит решётку радиатора с новым наполнением.

Наиболее существенное отличие европейского Sportage – другие габариты. Пока нет подтверждённой информации о том, изменится ли колёсная база и если да, то насколько (судя по шпионским фотографиям, расстояние между осями может оказаться неизменным либо уменьшится незначительно), однако совершенно точно задний свес станет заметно короче. Вместе с этим изменится и оформление задней части: исчезнут окошки за задними дверьми, крышка багажника получит иную форму без горизонтальной выштамповки над нишей номерного знака, появится оригинальный задний бампер. Кроме того, кроссовер получит черные передние стойки и крышу, отделённую от задних стоек хромированным молдингом. Отметим, что на рендерах, равно как и на официальных скетчах, изображён Sportage в исполнении GT Line.

Новый Sportage построен на платформе N3, которую он делит с новым Hyundai Tucson. Помимо традиционных бензиновых и дизельных версий, в Европе кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида с бензиновым 180-сильным турбомотором 1.6 T-GDI и 91-сильным электродвигателем, а также батареей ёмкостью 13,89 кВт*ч. Такую же установку использует Hyundai Tucson PHEV.

Онлайн-презентация новинки состоится 1 сентября.

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Сегодня в России предлагается Kia Sportage четвёртого поколения, его минимальная стоимость составляет 1 834 900 рублей (2.0 АТ, 150 л.с., передний привод). Модификация с полным приводом обойдётся минимум в 1 999 900 рублей. Есть также второй вариант мотора – атмосферный 2.4 мощностью 184 л.с., с ним полноприводный кроссовер на «автомате» оценивается в 2 244 900 рублей в базовой комплектации Luxe + Black Edition. Пятое поколение кроссовера у нас появится позже, и есть вероятность, что в Россию привезут именно длинный вариант по аналогии с родственным Hyundai Tucson.

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Напомним, в прошлом месяце также состоялась официальная премьера рестайлингового Kia Ceed.