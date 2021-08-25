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Короткий Kia Sportage для Европы: первые изображения и дата премьеры

25.08.2021 205 0 0

Предназначенный для «старосветского» рынка паркетник новой генерации отличился от модели для Кореи не только размерами, но и дизайном. Правда, лишь слегка – смелый облик будет и у евроверсии.

 

Полностью кроссовер Kia Sportage пятой генерации раскрылся в июле, однако на данный момент представлен SUV только для домашнего рынка, там его уже продают. При этом давно известно, что у модели для Европы будут свои особенности – в частности, она окажется компактнее корейского варианта. И вот опубликованы первые дизайн-скетчи «старосветского» паркетника, вдобавок Kia назвала дату премьеры такого варианта: онлайн-презентация состоится 1 сентября.

Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Напомним, в основе «пятого» Sportage лежит платформа N3 (McPherson спереди и многорычажка сзади), на которой также построен последний Hyundai Tucson. Кстати, Туссан тоже выпускают в двух модификациях, и короткая тоже адресована в основном европейцам. Габариты «старосветского» нового Sportage пока не назвали. Длина модели Kia для Кореи равна 4660 мм (у предшественника – 4485 мм), колесная база – 2755 мм (было 2670 мм). Для сравнения, размеры родственного Туссана (Европа/Корея): длина – 4500/4630 мм, расстояние между осями – 2680/2755 мм.

Новый Kia Sportage для Европы

Короткий и длиннобазный Hyundai Tucson в плане дизайна ничем не отличаются, а вот у свежего европейского Sportage иначе оформили корму: у такого кроссовера глухие задние стойки (как у модели предыдущей генерации) и своя подоконная линия, плюс уменьшенное стекло пятой двери. На фирменных картинках запечатлен паркетник в версии GT Line, его особенности – более агрессивные бамперы, окрашенная в цвет кузова вставка на радиаторной решетке и черная крыша.

Салон евроверсии еще не показали, но внутри она наверняка повторила Sportage для Кореи, то есть у топового исполнения есть огромное изогнутое табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы) и сенсорный блок управления климат-контролем.

Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
2 / 4
Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Объявлено, что в Европе кроссовер Kia нового поколения будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида, установка у него такая же, как у Hyundai Tucson PHEV: бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с.), 91-сильный электродвигатель и батарея емкостью 13,89 кВт*ч. Еще европейцам, скорее всего, предложат обычный гибрид HEV без возможности зарядки от электросети (тоже с установкой от Туссана: 1.6 T-GDI, электродвигатель мощностью 60 л.с. и батарея емкостью всего 1,49 кВт*ч). «Традиционные» версии с бензиновыми и дизельными моторами тоже будут.

Новый Kia Sportage для Кореи
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Новый Kia Sportage для Кореи
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Новый Kia Sportage для Кореи
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Что же касается российского рынка, то наш новый Sportage, вероятно, окажется длиннобазным, как и местный Hyundai Tucson. В РФ старт продаж намечен на первую половину следующего года. Гибриды до нас вряд ли доберутся. Прежний Kia Sportage в России сегодня оснащается бензиновыми моторами 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (184 л.с.), Туссан нового поколения у нас представлен с бензиновыми 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.5 GDI (190 л.с.), а также с турбодизелем 2.0 (186 л.с.).

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