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  • Европейская ценность: рассекречен кросс-универсал Mercedes-Benz C-Class All-Terrain

Европейская ценность: рассекречен кросс-универсал Mercedes-Benz C-Class All-Terrain

18.08.2021 216 0 0

В пятом поколении Mercedes-Benz C-Class наконец-то обзавёлся кросс-версией на базе универсала. От исходной модели его отличают увеличенный на 40 мм дорожный просвет, защитный пластиковый обвес кузова и дополнительный, оффроудный режим работы ездовой электроники.

 

Зачем нужен нишевый кросс-универсал Mercedes-Benz C-Class All-Terrain, если есть прекрасно продающийся на всех рынках кроссовер Mercedes-Benz GLC? Нужен он главным образом для Европы, где по-прежнему востребованы традиционные универсалы и где многие автолюбители считают полноформатные кроссоверы одним из символов сверхпотребления, то есть неправильного, неэкологичного образа жизни.

Опыт кросс-конверсии универсала Е-класса в компании Mercedes-Benz, судя по всему, посчитали удачным, несмотря на то, что никаких существенных преимуществ на бездорожье версия All-Terrain не даёт — дорожный просвет у неё составляет всего 156 мм. В России, кстати, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain продаётся плохо: за первую половину этого года реализовано всего 43 шт., тогда как кроссовер GLE разошёлся тиражом 2927 шт.

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Полную величину дорожного просвета Mercedes-Benz C-Class All-Terrain производитель не раскрывает (видимо, стесняется) — в пресс-релизе лишь сказано, что он больше, чем у стандартного универсала примерно на 40 мм. Мы это понимаем так, что даже на самых больших 19-дюймовых колёсах (доступны также 17- и 18-дюймовые) дорожный просвет у C-Class All-Terrain не больше 160 мм и кататься на нём можно по более-менее сухой и ровной грунтовке, как на промо-картинках, а соваться в колею и мягкий грунт категорически не рекомендуется. Оффроудный режим в меню системы Dynamic Select предусматривает езду по песку и гравию, но никак не по грязи и глине, а для езды по горам есть режим Offroad+ с контролем скорости на спуске.

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Между тем полный привод 4Matic с несимметричным межосевым дифференциалом (мощность делится в пропорции 45:55 в пользу задней оси) входит в стандартную комплектацию версии All-Terrain, подвеска по умолчанию пассивная пружинная, в передней установлены более крупные и выносливые поворотные кулаки. У опциональных матричных светодиодных фар в приложении к версии All-Terrain появился «оффроудный» широкоугольный режим работы, но годится он только для неспешной езды и после 50 км/ч отключается.

К визуальным особенностям версии All-Terrain относятся пластиковые накладки на колёсные арки и пороги, имитация защиты днища под бамперами и радиаторная решётка с тонкими вертикальными прутьями, перечёркнутыми мощной поперечиной с фирменной эмблемой.

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В салоне — особая, разработанная специально для версии All-Terrain отделка кресел (даёт больше комфорта и лучшую боковую поддержку в поворотах). На виртуальный щиток приборов (10,25 либо 12,3 дюйма) можно вывести специальные оффроудные «обои» с компасом, спутниковыми координатами, альтиметром и углами крена. Объём багажника — такой же, как у обычного универсала: от 490 до 1510 л. В базе есть фаркоп, который позволяет тащить прицеп массой до 1800 кг.

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Mercedes-Benz C-Class All-Terrain будет предлагаться в двух модификациях — бензиновой C 200 (1,5 л, 204 л.с., 300 Нм) и дизельной C 220 d (2,0 л, 200 л.с., 440 Нм). Оба двигателя состыкованы с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и снабжены 48-вольтовым гибридным довеском в виде стартер-генератора (20 л.с., 200 Нм), который ассистирует ДВС при разгонах и накапливает электроэнергию в буферной батарее при торможении и езде накатом.

В Европе продажи Mercedes-Benz C-Class All-Terrain начнутся в декабре, в США кросс-универсал поставляться не будет, по поводу России информации пока нет.

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