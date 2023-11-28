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Кроссовер BAIC X7 российской сборки на замену Hyundai Santa Fe: объявлена цена

28.11.2023 629 1 0

У нас представлен дореформенный паркетник. Модель доступна с бензиновым турбомотором, комплектация пока одна.

К промышленной сборке кроссовера BAIC X7 калининградский завод Автотор приступил в конце октября. Этот SUV, напомним, стал пятой моделью китайского концерна, получившей российскую «прописку», он присоединился к седану BAIC U5 Plus, рамному внедорожнику BAIC BJ40, паркетникам BAIC X35 и BAIC X55. Теперь же объявлено о начале продаж «икс-седьмого»: сообщается, что отгрузка машин в дилерские центры стартует сегодня с центрального склада в Москве.

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В Китае пятиместный кросс Beijing X7 (марку Beijing используют в основном на родине) дебютировал в 2020 году, он считается флагманом линейки «легковых SUV» (то есть без учета внедорожной серии BJ). Весной 2023-го на домашний рынок вышел рестайлинговый паркетник – с безрамочной радиаторной решеткой, новой оптикой и модернизированным салоном. Однако в РФ пока выпускают дореформенный X7.

Длина нашей версии равна 4710 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по своим габаритам BAIC X7 близок к Hyundai Santa Fe предыдущего поколения, который, к слову, до начала всем известных событий для РФ делал как раз Автотор. Паспортный дорожный просвет «икс-седьмого» — вполне достойные 200 мм. Объем багажника – 410 литров.

На родине X7 бывает в виде подзаряжаемого гибрида, но у нас представлен только «традиционный» вариант: российский кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 180 л.с. и 270 Нм. Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

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В России BAIC X7 сейчас предложен в единственной комплектации Comfort. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, задний парктроник, панорамная крыша, «кожаный» салон, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, подогрев руля, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, фронтальные подушки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Цена BAIC X7 – 3 100 000 рублей. Для сравнения, переднеприводный Haval F7 с 1.5T (150 л.с.) и 7DCT по прайсу сегодня стоит от 2 399 000 рублей, Jetour X70 Plus с 1.6T (190 л.с.), 7DCT и 2WD – от 2 999 900 рублей, а Chery Tiggo 8 Pro с 1.6T (186 л.с.), 7DCT и 2WD – от 3 430 000 рублей.

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1 комментарий
28.11.2023 15:34
Яшка

Не понимаю зачем выпускать дореформенный вариант?Сколько еще нераспроданные машинокомплекты из Китая будут присылать?Год,два?Где потом запчасти то искать.

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